Slovenska namiznoteniška igralka Sara Tokić se je na evropskem prvenstvu do 21 let v Cluj-Napoci v Romuniji uvrstila v finale v posamični konkurenci.

V polfinalu je Tokić premagala Francozinjo Alexio Nadin s 4:3 (5, -9, -6, 11, -10, 7, 10). Njena tekmica v finalu, ki bo ob 15.20, bo Romunka Bianca Mei Rosu, ki je v drugem polfinalu s 4:2 premagala Poljakinjo Zuzano Wielgos.

Slovenska članska prvakinja Sara Tokić je na tem EP osvojila že bronasti kolajni z Brinom Vovkom Petrovskim v mešanih dvojicah in Moldavko Alexandro Chiriac v ženskih.

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