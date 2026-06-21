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Avtor:
STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
12.18

Osveženo pred

11 minut

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Sara Tokić Namizni tenis

Nedelja, 21. 6. 2026, 12.18

11 minut

Namizni tenis

Sara Tokić v namiznoteniškem finalu EP do 21 let

Avtor:
STA

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Sara Tokić | Sara Tokić | Foto www.alesfevzer.com

Sara Tokić

Foto: www.alesfevzer.com

Slovenska namiznoteniška igralka Sara Tokić se je na evropskem prvenstvu do 21 let v Cluj-Napoci v Romuniji uvrstila v finale v posamični konkurenci.

V polfinalu je Tokić premagala Francozinjo Alexio Nadin s 4:3 (5, -9, -6, 11, -10, 7, 10). Njena tekmica v finalu, ki bo ob 15.20, bo Romunka Bianca Mei Rosu, ki je v drugem polfinalu s 4:2 premagala Poljakinjo Zuzano Wielgos.

Slovenska članska prvakinja Sara Tokić je na tem EP osvojila že bronasti kolajni z Brinom Vovkom Petrovskim v mešanih dvojicah in Moldavko Alexandro Chiriac v ženskih.

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