Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armanda Durisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi in na enak način, z maksimalnim izkupičkom, je streljanje tudi zaključil, so sporočili iz slovenske zveze.

Samo Vrbec je pred tem v napetih eliminacijah po ne preveč obetavnem začetku nato uspešno opravil s konkurenco. V polfinalu mu je nato za preboj v veliki finale zmanjkal le centimeter v desetici tarče.

Naslov je osvojil Hrvat Matija Šmaguc, ki je v finalu ugnal Noea Wengerja iz Švice.