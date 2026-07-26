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Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
7.30

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

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Natisni članek
Samo Vrbec lokostrelstvo

Nedelja, 26. 7. 2026, 7.30

1 ura, 28 minut

Samo Vrbec bronast z ukrivljenim lokom na MEP v Rimu

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Samo Vrbec | Slovenski lokostrelec Samo Vrbec je na mladinskem EP v disciplini streljanje z ukrivljenim lokom osvojil 3. mesto. | Foto Lokostrelska zveza Slovenije

Slovenski lokostrelec Samo Vrbec je na mladinskem EP v disciplini streljanje z ukrivljenim lokom osvojil 3. mesto.

Foto: Lokostrelska zveza Slovenije

Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armanda Durisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi in na enak način, z maksimalnim izkupičkom, je streljanje tudi zaključil, so sporočili iz slovenske zveze.

Samo Vrbec je pred tem v napetih eliminacijah po ne preveč obetavnem začetku nato uspešno opravil s konkurenco. V polfinalu mu je nato za preboj v veliki finale zmanjkal le centimeter v desetici tarče.

Naslov je osvojil Hrvat Matija Šmaguc, ki je v finalu ugnal Noea Wengerja iz Švice.

Samo Vrbec lokostrelstvo
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