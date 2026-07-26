Nedelja, 26. 7. 2026, 7.30
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Samo Vrbec bronast z ukrivljenim lokom na MEP v Rimu
Samo Vrbec je na mladinskem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil bronasto medaljo v konkurenci ukrivljenega loka do 18 let. V malem finalu je Slovenec zanesljivo premagal Švicarja Armanda Durisa. Dvoboj je začel s popolnimi 30 krogi in na enak način, z maksimalnim izkupičkom, je streljanje tudi zaključil, so sporočili iz slovenske zveze.
Samo Vrbec je pred tem v napetih eliminacijah po ne preveč obetavnem začetku nato uspešno opravil s konkurenco. V polfinalu mu je nato za preboj v veliki finale zmanjkal le centimeter v desetici tarče.
Naslov je osvojil Hrvat Matija Šmaguc, ki je v finalu ugnal Noea Wengerja iz Švice.