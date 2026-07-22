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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
10.07

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek
sabljanje Francesca Parmesani

Sreda, 22. 7. 2026, 10.07

46 minut

Hongkong, svetovno prvenstvo, meč

Sabljačica Francesca Parmesani po hudem boju izpadla proti Francozinji

Avtor:
STA

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Sabljanje OI Tokio 2020 | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenska sabljačica Francesca Parmesani se je na svetovnem prvenstvu v Honkongu iz skupinskega dela v meču prebila v izločilne boje. V prvem obračunu na izpadanje je po hudem in enakovrednem boju morala priznati premoč Francozinji Airiani Mallo-Breton, ki je zmagala s 15:14.

Parmesani je v skupinskem delu premagala Španko Danielo Pinyol Thomas, Turkmenko Diano Garajevo in Kanadčanko Nicole Xuan, od 24-letne slovenske sabljačice pa so bile boljše Grkinja Nikoleta Cacisarantau, Kazahstanka Vladislava Andrejeva in Perujka Maria Luisa Doig Calderon.

Parmesani, ki je za slovensko izbrano prvič nastopila na lanskem evropskem prvenstvu do 23 let v Tallinnu, je svetovno prvenstvo končala na 117. mestu med 182 tekmovalkami.

V posebnem kitajskem administrativnem območju Honkongu bo v sablji nastopil tudi 22-letni Peter Krajnc.

sabljanje Francesca Parmesani
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