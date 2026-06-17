Sabljač Peter Krajnc v Antonyju izboljšal lanski dosežek iz Genove

Slovenski sabljač Peter Krajnc se je na evropskem prvenstvu v predmestju Pariza uvrstil v izločilne boje v disciplini sablja. V prvem dvoboju na izpadanje je bil boljši od Ukrajinca Oleksija Stacenka s 15:9, nastop med najboljših 16 tekmovalcev pa mu je preprečil osmopostavljeni Madžar Krisztian Rabb, ki je slavil s 15:7.

Dvaindvajsetletni Kamničan je v skupinskem delu dosegel štiri zmage. Turek Enver Yildirim, Izraelec David Shlomo Frumgarzts, Bolgar Nikola Meicov in Rus Dmitrij Danilenko niso bili kos Krajncu, ki je klonil proti Francozu Remiju Garrigueju in Ukrajincu Dmitriju Kolobajevu.

Krajnc je v Antonyju izboljšal dosežek z lanskega evropskega prvenstva v Genovi. Tudi tedaj se je uvrstil v izločilne boje, v prvem krogu na izpadanje pa mu je načrte pokvaril imenitni Francoz Jean-Philippe Patrice, kasnejši dobitnik bronastega odličja.

V četrtek bo na veliko sceno stopila tudi edina slovenska predstavnica na letošnjem celinskem tekmovanju, 24-letna Francesca Parmesani bo nastopila v disciplini meč.

Krajnc in Parmesani bosta nastopila tudi na letošnjih sredozemskih igrah med 21. avgustom in 3. septembrom v italijanskem Tarantu, Krajnc pa bo edini slovenski predstavnik na svetovnem prvenstvu, ki bo med 22. in 30. julijem v Hongkongu.