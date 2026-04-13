Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
20.15

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

World Aquatics

Ruski in beloruski plavalci znova pod svojo zastavo

Plavanje splošna OI Tokio | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Krovna mednarodna plavalna zveza World Aquatics bo umaknila prepoved nastopov za ruske in beloruske športnike s simboli svojih držav,

Plavalci iz teh držav so po napadu Rusije na Ukrajino leta 2022 sprva dobili splošno prepoved nastopanja, leto pozneje pa je krovna zveza to omilila, a so lahko na tekmovanjih nastopali le kot posamezniki z nevtralnimi oznakami in brez državnih simbolov. Po novem tudi ta prepoved ne bo več veljala. Rusi in Belorusi bodo lahko na tekmovanjih pod okriljem krovne zveze spet tekmovali pod zastavo svoje države in z drugimi državnimi simboli.

Kot so pojasnili pri zvezi, so spremembo sprejeli po dogovoru med nadzornim odborom, enoto za plavalno integriteto in predstavniki tekmovalcev. "Ruski in beloruski plavalci bodo na članskih tekmovanjih odslej lahko uporabljali državne simbole, kot so zastava, himna in oblačila, v enaki meri kot njihovi tekmeci iz drugih držav," je sporočila zveza.

Umik prepovedi je del prizadevanj, da bi politiko umaknili iz sveta športa, zato skušajo tudi na ta način poskrbeti, da bodo imeli v bazenih in na tekmovanjih v daljinskem plavanju vsi tekmovalci enake pogoje, so še dodali pri World Aquatics. Umik prepovedi ima sicer še dodaten pogoj, ki pa ni politične narave; vsi športniki iz teh držav bodo morali pred nastopi na tekmovanjih predložiti štiri zaporedne negativne vzorce na dopinških testiranjih.

Za podoben korak, dovoljenje nastopanja pod lastnimi simboli, se je nedavno odločil tudi mednarodni paraolimpijski komite (IPC), kar je nato marca na paraolimpijskih igrah v Italiji povzročilo tudi nekaj političnih napetosti in bojkotov nekaterih drugih držav, ki se niso udeležile obeh slavnostnih prireditev. Prvo večje plavalno tekmovanje, na katerem bodo lahko Rusi in Belorusi izkoristili možnost nastopov pod svojimi simboli, bo svetovno prvenstvo naslednje leto v Budimpešti.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
