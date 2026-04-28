Ruski in beloruski boksarji se lahko vrnejo na tekmovanja

Boksarji iz Rusije in Belorusije bodo lahko spet tekmovali na mednarodnih tekmovanjih kot nevtralni športniki, je v torek sporočila Mednarodna boksarska zveza (WBA). Odločitev velja za vsa svetovna in celinska tekmovanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski in beloruski boksarji niso smeli nastopati na tekmovanjih po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022.

Delegacije iz Rusije in Belorusije ne bodo smele sodelovati z državnimi zastavami, uniformami ali himnami in bodo morale opraviti podroben postopek preverjanja, da bodo lahko sodelovale na dogodkih mednarodne zveze.

"Vrnitev je odobril izvršni odbor zveze na svojem zadnjem sestanku in odraža razmišljanje Mednarodnega olimpijskega komiteja," je v izjavi za javnost zapisala boksarska zveza.