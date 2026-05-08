Petek, 8. 5. 2026, 15.23
V obdobju 12 mesecev se je trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru
Romunska telovadka Barbosu začasno suspendirana
Mednarodna agencija za testiranje (Ita), ki v imenu Svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovadko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Kot so sporočili iz Ite, se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru.
Devetnajstletni telovadki so zaradi kršitve začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih. Športnica je napovedala, da se bo pritožila na mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani.
Na družbenih omrežjih je pojasnila, da je vprašanje njenega prebivališča povezano s selitvijo v ZDA in začetkom študija onstran Atlantika ter nikakor z morebitno zlorabo prepovedanih snovi v športu.
Barbosu si je medijsko pozornost prislužila leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu, ko so romunski športnici naknadno podelili bronasto kolajno na partnerju, potem ko so to po pritožbi romunske gimnastične zveze zaradi nepravilnosti pri točkovanju odvzeli ameriški telovadki Jordan Chiles.