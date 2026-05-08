Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
8. 5. 2026,
15.23

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
gimnastika Ana Barbosu

Petek, 8. 5. 2026, 15.23

54 minut

V obdobju 12 mesecev se je trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru

Romunska telovadka Barbosu začasno suspendirana

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ana Barbosu | Ana Barbosu je začasno suspendirana. | Foto Reuters

Ana Barbosu je začasno suspendirana.

Foto: Reuters

Mednarodna agencija za testiranje (Ita), ki v imenu Svetovne gimnastike vodi neodvisni protidopinški program, je romunsko telovadko Ano Barbosu obtožila kršitve protidopinških pravil. Kot so sporočili iz Ite, se je tekmovalka v obdobju 12 mesecev trikrat izognila nenapovedanemu nadzoru.

Devetnajstletni telovadki so zaradi kršitve začasno prepovedali udeležbo na tekmovanjih. Športnica je napovedala, da se bo pritožila na mednarodno športno razsodišče Cas v Lozani.

Na družbenih omrežjih je pojasnila, da je vprašanje njenega prebivališča povezano s selitvijo v ZDA in začetkom študija onstran Atlantika ter nikakor z morebitno zlorabo prepovedanih snovi v športu.

Barbosu si je medijsko pozornost prislužila leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu, ko so romunski športnici naknadno podelili bronasto kolajno na partnerju, potem ko so to po pritožbi romunske gimnastične zveze zaradi nepravilnosti pri točkovanju odvzeli ameriški telovadki Jordan Chiles.

gimnastika Ana Barbosu
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.