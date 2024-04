Slovenski odbojkarski as Rok Možič bo po operaciji gležnja odsoten približno mesec dni, tako da bo manjkal na zboru slovenske reprezentance, so potrdili njegovi zastopniki.

Zdravniki so pri Možiču zaradi težav z levim gležnjem 23. aprila opravili artroskopski poseg, je novico njegovega kluba iz Verone potrdila tudi Športna agencija Proelium.

"Imel sem artroskopijo levega gležnja. Odstranili so mi delček kosti v zadnjem delu gležnja, blizu ahilove tetive, prav tako so mi zadevo zbrusili. Odstranjen delček se mi je odlomil zaradi vsega stresa in velikih sil pri pristankih," je za agencijo povedal 22-letni odbojkar.

Čeprav je bila njegova želja, da bi z operacijo počakal do po koncu reprezentančne akcije, se je zaradi bolečine odločil za takojšen poseg. "Bolečina je bila enostavno prehuda. Skozi vso sezono sem v Veroni igral s takšnimi in drugačnimi bolečinami," je dodal.

Njegovi zastopniki so pojasnili, da bo rehabilitacija trajala približno en mesec, nato pa se bo Možič postopoma vrnil na parket. "Rok Možič bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se čim prej vrne nazaj na igrišča ter pomaga reprezentanci do uvrstitve na olimpijske igre," so zapisali.

Slovenska odbojkarska reprezentanca Foto: Volleyball world

Slovenija bo maja in junija lovila prvi nastop na olimpijskih igrah

Priprave slovenske reprezentance se bodo pod vodstvom selektorja Gheorgheja Cretuja začele 6. maja po zboru. Slovenija bo maja in junija lovila prvi nastop na olimpijskih igrah, ki bodo v Parizu na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom.

Še pred tem izbrano vrsto čakajo turnirji lige narodov. Prvi bo med 22. in 26. majem v turški Antalyi, drugi v japonski Fukuoki med 5. in 9. junijem, zadnji tretji pa v Ljubljani med 18. in 23. junijem.

Po teh turnirjih bo jasno, ali je Slovenija zadržala dovolj visoko mesto na svetovni lestvici za prvi nastop na OI. Trenutno zaseda sedmo mesto. Za OI je na voljo še pet mest, Slovenija pa je trenutno med neuvrščenimi v Pariz na tretjem mestu za Italijo in Argentino ter pred Srbijo, Kubo, Nizozemsko, Turčijo, Iranom in Bolgarijo, ki bodo pravo tako del lige narodov.

Nastop na OI so si doslej zagotovile Francija (gostiteljica), Brazilija, Nemčija, Kanada, ZDA, Japonska in Poljska.

