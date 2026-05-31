Darji Varfolomeev še dva naslova, Španke trikrat zlate

Dan za tem, ko je Darja Varfolomeev na evropskem prvenstvu v ritmični gimnastiki po olimpijski zmagi v Parizu in dveh svetovnih naslovih v mnogoboju v bolgarski Varni osvojila še evropsko krono, je 19-letnica dodala zmagi z žogo in trakom. V skupinskih sestavah so blestele Španke, ki so odnesle vse tri zlate kolajne.

Nemka je svoj vzpon začela na svetovnem prvenstvu pred tremi leti, kjer je osvojila vseh pet možnih naslovov, v Parizu 2024 je postala olimpijska prvakinja, kar ji je prineslo tudi prestižen naslov nemške športnice leta.

Lani na SP v Riu pa je dodala štiri posamične naslove ter ekipnega z Nemčijo, najdlje pa je "lovila" evropsko krono.

Letošnjo sezono je 19-letnica tekmovalno začela marca v Ljubljani na turnirju MTM Narodni dom, ki ji je služil kot odskočna deska za sezono.

Očitno je bil ljubljanski uvod dobra poteza, ki jo je prvič v karieri popeljala do naslova evropske prvakinje v mnogoboju.

"Osvojila sem že vse možne naslove v mnogoboju, razen evropskega prvenstva. Zdaj je končno tukaj," se je smejalo nemški ritmičarki.

Na prvem celinskem prvenstvu, kjer so ruske in beloruske ritmičarke spet lahko tekmovale pod svojimi zastavami in himnami, je Varfolomeev danes dodala še zmagi v finalih z žogo in trakom.

Z obročem je evropska prvakinja postala Rusinja Sofija Ilterjakova, s kiji pa Bolgarka Stiliana Nikolova.

Dora Valant Foto: Grega Valančič

Na prvenstvu je v kvalifikacijah nastopila tudi 16-letna Slovenka Dora Valant in nastope končala na 56. mestu. Prva adutinja Alja Ponikvar je morala tik pred zdajci EP odpovedati zaradi poškodbe hrbta.

Na prvenstvu so se po sedmih letih Slovenke spet predstavile tudi v skupinskih sestavah, pokazale solidni predstavi in končale na 26. mestu med 26 ekipami.

Krovna evropska zveza je ob robu EP v Varni sporočila organizatorja naslednjega prvenstva stare celine, ki bo sredi maja 2027 v španski Pamploni.

Naslednja velika tekma ritmičarke čaka avgusta na svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostil Frankfurt.