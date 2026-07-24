Predsednik Fide se je umaknil s položaja

Predsednik Mednarodne šahovske zveze (Fide), Arkadij Dvorkovič, se je umaknil s svojega položaja. Za to se je odločil, ker ga je Evropska unija (EU) uvrstila na najnovejši seznam sankcij Evropske unije. Nekdanji podpredsednik ruske vlade in svetovalec Kremlja se zdaj sooča s prepovedjo potovanja v EU in zamrznitvijo premoženja, poroča BBC.

EU je sporočila, da je bila njegova vključitev na seznam posledica javne podpore priključitvi Krima in označevanja okupiranih ukrajinskih mest za nova ozemlja Ruske federacije.

V izjavi za javnost je Dvorkovič dejal, da se je odločil, da prostovoljno prekine izvajanje svojih pooblastil in dolžnosti, vendar je za BBC povedal, da ni odstopil.

Odločitev o sankcijah je označil za nezakonito in nepošteno ter dejal, da so bile sankcije namenjene preprečevanju kandidature in služenja zvezi. Ukrajina je to potezo pozdravila kot pomembno zmago.

Dvorkovič je bil prvič izvoljen za predsednika Fide leta 2018, vnovič pa leta 2022.

EU je omenila tudi njegovo prisotnost v upravnem odboru Šahovske zveze Rusije, ki je organizirala turnirje na okupiranih območjih Ukrajine.

"Upamo, da tega človeka ne bomo nikoli več videli v šahovskem svetu," je dejal Volodimir Kovalčuk, prvi podpredsednik Ukrajinske šahovske zveze. "Ljudje, ki razvijajo šport v interesu agresorske države, nimajo mesta na visokih mednarodnih položajih," je še dejal.