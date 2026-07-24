Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
21.23

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
šah

Petek, 24. 7. 2026, 21.23

32 minut

Predsednik Fide se je umaknil s položaja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Šah | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Predsednik Mednarodne šahovske zveze (Fide), Arkadij Dvorkovič, se je umaknil s svojega položaja. Za to se je odločil, ker ga je Evropska unija (EU) uvrstila na najnovejši seznam sankcij Evropske unije. Nekdanji podpredsednik ruske vlade in svetovalec Kremlja se zdaj sooča s prepovedjo potovanja v EU in zamrznitvijo premoženja, poroča BBC.

EU je sporočila, da je bila njegova vključitev na seznam posledica javne podpore priključitvi Krima in označevanja okupiranih ukrajinskih mest za nova ozemlja Ruske federacije.

V izjavi za javnost je Dvorkovič dejal, da se je odločil, da prostovoljno prekine izvajanje svojih pooblastil in dolžnosti, vendar je za BBC povedal, da ni odstopil.

Odločitev o sankcijah je označil za nezakonito in nepošteno ter dejal, da so bile sankcije namenjene preprečevanju kandidature in služenja zvezi. Ukrajina je to potezo pozdravila kot pomembno zmago.

Dvorkovič je bil prvič izvoljen za predsednika Fide leta 2018, vnovič pa leta 2022.

EU je omenila tudi njegovo prisotnost v upravnem odboru Šahovske zveze Rusije, ki je organizirala turnirje na okupiranih območjih Ukrajine.

"Upamo, da tega človeka ne bomo nikoli več videli v šahovskem svetu," je dejal Volodimir Kovalčuk, prvi podpredsednik Ukrajinske šahovske zveze. "Ljudje, ki razvijajo šport v interesu agresorske države, nimajo mesta na visokih mednarodnih položajih," je še dejal.

šah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.