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Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
13.20

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek
Luka Potočar težavnostno plezanje Chamonix Rosa Rekar

Nedelja, 12. 7. 2026, 13.20

30 minut

Chamonix, svetovna serija, težavnostno plezanje

Izjemni obeti: Potočar najboljši v polfinalu Chamonixa

Avtor:
STA

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Luka Potočar | Luka Potočar se bo v finale Chamonixa podal z najboljšega izhodišča v polfinalu. | Foto Grega Valančič

Luka Potočar se bo v finale Chamonixa podal z najboljšega izhodišča v polfinalu.

Foto: Grega Valančič

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je bil najboljši v polfinalu tekme svetovnega pokala oz. svetovne serije v težavnosti v francoskem Chamonixu. V finale se je v ženski konkurenci uvrstila tudi Rosa Rekar z osmim mestom. Finale se bo začel ob 20.30, najprej bodo na vrsti ženske in nato še moški.

Luka Potočar je po kvalifikacijah, v katerih je zasedel 22. mesto, nastopil na začetku polfinalnega sporeda 24 plezalcev, a je njegova višina 38+ vse do konca ostala nepremostljiva ovira za tekmece.

Potočar je za sabo pustil Francoza Sama Avezouja (38), medtem ko je vodilni v skupnem seštevku discipline Alberto Gines Lopez (37+) zasedel tretje mesto.

Po polfinalni predstavi je bil upravičeno dobro razpoložen. "Po srednjem delu smeri, ki je bil fizično zelo zahteven in v katerem si hitro lahko naredil napako, je bilo težko znova najti dovolj moči. Tudi sam sem naredil nekaj napak, a se mi zdi, da sem se vmes dobro spočil. Ključni del sem dobro preplezal, tam pa je bilo treba predvsem vztrajati, vztrajati in še enkrat vztrajati ter biti zelo natančen pri delu z nogami, da ni prišlo do zdrsa. S polfinalnim nastopom sem zadovoljen."

Finale najboljše osmerice se bo začel nekaj pred 21.30, ob 20.30 pa bodo nastopile ženske.

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V ženskem finalu tudi Rosa Rekar

Med finalistkami bo tudi ena Slovenka. Rosa Rekar je za las napredovala med osmerico najboljših, potem ko je z višino 45+ zavoljo boljšega kvalifikacijskega nastopa prehitel štiri tekmice z enako višino.

Med njimi je bila tudi Lucija Tarkuš, ki je končala na desetem mestu. V polfinalu je nastopila tudi Lučka Rakovec, ki je z višino 38+ zasedla končno 20. mesto.

Najboljša v polfinalu je bila Korejka Seo Chaehyun (51+), druga je bila Bolgarka Aleksandra Totkova (49+), tretja pa Američanka Annie Sanders (48+).

Že v sobotnih kvalifikacijah sta bili od Slovenk prekratki Lana Gorič in Sara Čopar na 40. oziroma 47. mestu.

V Chamonixu ne nastopa najboljša slovenska predstavnica Janja Garnbret, ki se bo naslednjič v svetovnem pokalu predstavila septembra v domačem Kopru.

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