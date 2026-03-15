Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
15. 3. 2026,
20.51

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Primož Šenica Pavletič Janja Šegel Sašo Boškan Katja Fain Maribor plavanje

Nedelja, 15. 3. 2026, 20.51

48 minut

Plabanje, VN Slovenije, Maribor

Pot na evropsko prvenstvo potrdila tudi Katja Fain

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Katja Fain | Katja Fain je izpolnila še normo na 200 m delfin za nastop na poletnem evropskem prvenstvu v Parizu. | Foto Guliverimage

Katja Fain je izpolnila še normo na 200 m delfin za nastop na poletnem evropskem prvenstvu v Parizu.

Foto: Guliverimage

V Mariboru se je končala prva tekma novo ustanovljenega tekmovanja velika nagrada Slovenije v plavanju. Z reprezentančnega vidika je najbolj razveseljivo, da je Katja Fain prejšnji teden doseženi normi na 400 m prosto ta konec tedna v domačem Pristanu dodala še normo na 200 m delfin za nastop na poletnem evropskem prvenstvu v Parizu.

Razdaljo v najdaljšem delfinovem slogu je zmogla v 2:13,96 minute, ob tem pa si je s 55,85 priplavala tudi zmago nad reprezentančno tekmico Janjo Šegel na 100 m prosto. Slednja je zaostala natančno dve desetinki sekunde.

"Izidi še niso vrhunski, a sem z normo vseeno zelo zadovoljna. Prišli smo z višinskih priprav, kjer smo veliko delali na vzdržljivosti, kar se v vodi pozna. Nekako 50-metrske razdalje plavam zelo enakomerno, manjka pa mi hitrost, da bi bila v uvodu ali zaključku še hitrejša," je po tekmi povedala dolgoletna reprezentantka, ki je bila z 2:00,95 zelo blizu norme tudi na 200 m prosto.

Madžara ni videl napasti

Sašo Boškan je v nedeljo zmagal na 100 m prosto, na 400 prosto pa sta se tako kot v soboto na pol krajši razdalji za zmago udarila z Madžarom Zeto Kakkukom Koppanyjem. V soboto je slavil Boškan, danes Koppany s 3:57,72, triglavan pa je zaostal za 64 stotink sekunde. Odločilna je bila razdalja med 300 in 350 metri, kjer si je tekmec nabral prednost in jo obdržal do konca. Tretje mesto je zasedel reprezentant Ljubljane Primož Šenica Pavletič.

"Vesel sem, da sem imel lepo konkurenco in dve močni tekmi. Za danes lahko Madžaru le čestitam, res pa je, da ga v končnici nisem niti videl, ko je napadel, saj sva bila na progah 3 in 7. Če bi si bila bližje, bi v dvoboju ena na ena zanesljivo iztisnil nekaj boljši izid. Vsekakor je bilo lepo nastopiti na napetih tekmah," je še dodal Boškan, ki ga ta mesec čakajo še priprave na Majorki.

Šenica Pavletič je bil z 2:06,42 najboljši na 200 m hrbtno, lep dosežek 1:09,63 pa je ob zmagi na 100 m prsno uspel tudi Kranjčanki Tini Čelik. V moški konkurenci je z 1:04,31 zmagal Jaš Berložnik.

Solidna sta bila tudi dosežka 29,52 in 26,39 Velenjčanke Hane Nayje Jukić in Ribinega Svita Popovića na 50 m hrbtno, z 2:06,26 je bil opazen tudi nastop Kamničana Roka Vejnoviča na 200 mešano.

Preberite še:

Katja Fain
Sportal Katja Fain in Sašo Boškan najhitrejša na 200 m prosto
Primož Šenica Pavletič Janja Šegel Sašo Boškan Katja Fain Maribor plavanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

