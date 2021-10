Dokumentarni film Stena - Plezanje za zlato (The Wall - Climb for Gold)

Ljubitelji plezanja in športnih zgodb nasploh bodo letošnjo zimo dočakali dokumentarni film z Janjo Garnbret v eni od glavnih vlog. Celovečerni dokumentarec Nicka Hardieja z naslovom Stena - Plezanje za zlato (The Wall - Climb for Gold) prikazuje pot štirih elitnih športnih plezalk do olimpijskih iger v Tokiu, na katerih je športno plezanje doživelo tako zelo težko pričakovan olimpijski krst.