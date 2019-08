V živo: tri Slovenke v boju za odličje na SP

Korošica Janja Garnbret, ki je v torek kot prva v zgodovini ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanih, navdušuje tudi v težavnosti. Potem ko je že v kvalifikacijah dosegla najboljši rezultat (38+) med vso konkurenco, je vajo ponovila še v polfinalu in se s prvega mesta zavihtela v finale. Garnbretova sicer z dvema osvojenima vrhovoma tokrat ni dosegla vrha smeri.

V finalu ji družbo delata e dve Slovenki, ki sta v polfinalu poskrbeli za izjemen ekipni ženski uspeh. Vita Lukan (35) je v polfinalu zasedla drugo mesto, Mia Krampl (34+) pa je končala na četrtem. Naslov v težavnosti sicer brani Avstrijka Jessica Pilz, ki se je v finale uvrstila kot sedma.

Finale lahko spremljate na spodnji povezavi:

"Smer je bila zelo lepa, 'fajn' je bila za plezati. Do zadnje 'plate' ni bilo težka, nato pa se je začela smer. Vmes sem bila malo zmedena, saj nisem vedela, kako se je lotiti, a na srečo sem se znašla in zelo dobro odplezala. Vesela sem, kako sem plezala. Zelo se veselim, da nisem bila deveta kot v Chamonixu, in da bom plezala v finalu," je bila navdušena Garnbretova.

Vita Lukan je v polfinalu zasedla drugo mesto. Foto: Manca Ogrin

"Moram reči, da sem navdušena. Res sem šla sproščeno plezat, brez kakšnih pričakovanj. Upala sem, da bo bolje kot v kvalifikacijah, in to je bilo to. Res sem dobro odplezala, veselim se finala. Postavitev mi je ustrezala, počutila sem se v redu, morda mi to, da je stena nekoliko nižja in da so smeri krajše, še bolj ustreza, tako da se veselim," pravi 18-letna Lukanova.

"Zelo sem vesela rezultata. Sproščeno sem se podala, ker sem že v kvalifikacijah precej dobro odplezala. Zdaj sem uspeh le ponovila oziroma izboljšala. Upam, da bo tako tudi v finalu. V tem sem bila že lani v Innsbrucku. Eno kljukico sem odkljukala, počasi pa bi lahko začela meriti tudi kam višje," pa je misli po četrtem mestu v polfinalu strnila Mia Krampl.

Rakovčeva blizu finalu

Za las je brez finalne vstopnice ostala Lučka Rakovec na devetem mestu, Tjaša Kalan je bila 12., Mina Markovič pa je s 46. mestom obstala v kvalifikacijah.

Nemcu prvo mesto, Škofic za las ob finale

V moški konkurenci je polfinale najbolje opravil Nemec Alexander Megos, drugi je bil aktualni svetovni prvak v balvanih Tomoa Narasaki, tretje mesto v polfinalu pa je pripadlo Kanadčanu Seanu McCollu. Tik za njim se je zvrstil legendarni Čeh Adam Ondra, na šestem pa je polfinalno preizkušnjo končal branilec naslova v tej disciplini Avstrijec Jakob Schubert.

Domen Škofic je za las zgrešil finale. Na koncu je odločal tudi rezultat kvalifikacij, v katerih je bil 15. Foto: Manca Ogrin

V polfinalu smo videli dva Slovenca, Domen Škofic je bil blizu preboju v finale. Zaradi izenačenosti plezalcev je odločal tudi rezultat kvalifikacij, v katerih je bil Škofic 15., tako da je na koncu končal na desetem mestu. Martin Bergant je zasedel 20. mesto.

"Včerajšnje živčno plezanja, ko sem bil 15., me je stalo napredovanje v finale. Slabo sem plezal. Danes nisem bil živčen, bil sem navdušen, smer mi je bila všeč, a nekaj trikov sploh ne bi smel narediti, moral bi jih izpustiti, saj so mi vzeli energijo. To me je stalo finale. Na tem prvenstvu ni šlo nič, kot bi pričakoval. Prejšnja leta sem bil trikrat zapored v finalu, očitno je prišel čas, da me enkrat ni zraven," je po desetem mestu razmišljal 25-letni Škofic.

"S polfinalnim plezanjem sem še kar zadovoljen. Prvič sem bil v polfinalu na svetovnem prvenstvu, tako da sem bil že tega dosežka zelo vesel. V smeri sem užival, bila je dobra. Še nekoliko sem popravil rezultat kvalifikacij, tako da sem vesel," je po najboljši uvrstitvi na svetovnih prvenstvih dejal Bergant.

