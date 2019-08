Izjemen slovenski polfinale na SP!

Korošica Janja Garnbret, ki je v torek kot prva v zgodovini ubranila naslov svetovne prvakinje v balvanih, navdušuje tudi v težavnosti. Potem ko je že v kvalifikacijah dosegla najboljši rezultat (38+) med vso konkurenco, je vajo ponovila še v polfinalu in se s prvega mesta zavihtela v finale.

Tam ji bosta med osmerico družbo delali še dve Slovenki, ki sta v polfinalu poskrbeli za izjemen ekipni ženski uspeh. Vita Lukan (35) je v polfinalu zasedla drugo mesto, Mia Krampl (34+) pa je končala na četrtem.

Za las je brez finalne vstopnice ostala Lučka Rakovec na devetem mestu, Tjaša Kalan je bila 12., Mina Markovič pa je s 46. mestom obstala v kvalifikacijah.

Naslov v težavnosti sicer brani Avstrijka Jessica Pilz, ki se je v finale uvrstila kot sedma.

Vrstni red polfinale, težavnost, ženske:

CHANOURDIE, PILZ, NOGUCHI, SEO, KRAMPL, MORI, LUKAN and GARNBRET are heading to LEAD Finals at the #IFSCwch Hachioji 2019! pic.twitter.com/gYrO42aHW8