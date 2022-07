Poleg Janje v finalu Chamonixa še dva slovenska predstavnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu tretje tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v Chamonixu v Franciji bodo nastopili trije slovenski plezalci, Janja Garnbret in Mia Krampl v ženski ter Luka Potočar v moški konkurenci. Garnbretova in Potočar sta v današnjem polfinalu vsak v svoji konkurenci osvojila vrh smeri, Kramplova pa je napredovala z osmim dosežkom.

Tako kot v kvalifikacijah, ki so bile na sporedu v petek, je tudi v današnjem polfinalu več tekmovalcev in tekmovalk osvojilo vrh smeri. Bosta pa le Janja Garnbret in Američanka Natalia Grossman, ki sta osvojili tudi oba kvalifikacijska vrhova smeri, v večernem finalu nastopili kot prvi nosilki.

Polfinalni vrh sta osvojili še Japonka Natsuki Tanii in Italijanka Laura Rogora za tretje oziroma četrto mesto polfinala. Finale si je priborila tudi Mia Krampl z višino 29+, kar je zadoščalo za osmi dosežek in zadnjo finalno vstopnico.

Tudi Mia Krampl si je priborila vstopnico za nastop med osmerico finalistk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi pri moških so v polfinalu padli štirje vrhovi. Čeh Adam Ondra na svoji prvi tekmi svetovnega pokala letos in Američan Sean Bailey bosta v finalu nastopila kot prvouvrščena, Slovenec Potočar, ki je imel v kvalifikacijah en vrh, bo v finale šel kot tretje uvrščeni, Japonec Satone Joshida, ki je v polfinalu prav tako osvojil vrh, pa kot četrtouvrščeni.

V polfinalu je nastopilo sedem Slovencev. Vita Lukan je bila 16. z višino 24+, Lučka Rakovec pa 19. z višino 24. Domen Škofic je osvojil končno 12. mesto z višino 34+, Milan Preskar pa 22. mesto z višino 30+.

Finalne preizkušnje s tremi Slovenci na startu se bodo v mestu pod masivom Mont Blanca začele drevi ob 20.30.

