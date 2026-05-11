Po 13 letih znova obudili plezalni memorial Janeza Jegliča - Johana

V spomin na mojstra klasičnega, športnega in lednega plezanja so po 13 letih obudili memorial Janeza Jegliča - Johana. Gre za preizkušnjo v hitrostnem plezanju 100-metrske smeri z varovanjem od zgoraj v smeri Magična goba (7c) v Ospu. Na unikatnem tekmovanju sta zmagala Mina Markovič in Jernej Kruder.

Janez Jeglič - Johan je bil eden najvidnejših svetovnih alpinistov svoje generacije, mojster klasičnega, športnega in lednega plezanja. Skupaj s Frančkom Knezom in Silvom Karom, ki so bili znani kot trije mušketirji, je oral ledino v prostem plezanju in težkih prvenstvenih smereh, s Karom je kot prvi preplezal smer IX-. težavnostne stopnje, so poudarili pri Planinski zvezi Slovenije.

Njegova izjemna pot se je tragično končala leta 1997 na Nuptseju, a njegova dejanja v alpinizmu ostajajo.

Silvo Karo je od leta 1998 ohranjal spomin nanj z organizacijo memoriala s plezalnim tekmovanjem, najprej v Domžalah, nato v Mišji peči, Ospu in Črnem Kalu, med letoma 2007 do 2013 pa v veliki Osapski steni v smeri Goba, kamor se je spominsko tekmovanje znova vrnilo letos na dan Evrope.

Letošnji nesporni zmagovalec plezanja 100-metrske smeri Goba z oceno 7c v Osapski steni je bil Jernej Kruder, ki jo je preplezal v osmih minutah in eni sekundi, s čimer se je približal rekordu Klemna Bečana, ki je leta 2009 za to smer potreboval sedem minut in 41 sekund.

Mina Markovič Foto: Igor Kuster/FGF Med plezalkami je slavila Mina Markovič, tako kot Kruder nekdanja vrhunska športna plezalka, sicer pa prva Slovenka, ki je preplezala smer z oceno 9a. Na Primorskem živeča Štajerka je do vrha legendarne Gobe potrebovala 28 minut in 58 sekund.

V ženski konkurenci je bila druga Škofjeločanka Lučka Franko, prav tako nekdaj odlična tekmovalka, v moški pa Kranjčan Bor Savnik. Tretji je bil Tržičan Matej Sova, edini, ki je sodeloval na vseh memorialih do zdaj, trikrat pa se je veselil tudi zmage - v letih 2006, 2010 in 2011.

"Dogodek je odlično uspel v vseh pogledih: spodbudil je tovrstno plezanje in povezal generacije, saj je med najstarejšim Francijem Jensterletom in Borom Savnikom skoraj 30 let razlike. Pod steno je vladalo izjemno vzdušje v duhu fair playa, zanimiv pa je bil tudi družabni del, saj se z nekaterimi nismo videli že od zadnjega memoriala. Vsekakor bomo naslednje leto dogodek nadgradili. Vsi so obljubili, da se vrnejo, mi pa bomo poskrbeli, da bo izvedba vsaj tako vrhunska, kot je bila Johanova alpinistična kariera. Prihodnje leto bo namreč minilo 30 let, odkar se je ta končala na vršnem grebenu Nuptseja," se v prihodnost že ozira Silvo Karo, organizator memoriala in direktor Festivala gorniškega filma.