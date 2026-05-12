Plezalko na nevarni gori pred partnerjevimi očmi odnesel snežni plaz

Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo pet gornikov, tudi 38-letni češki plezalec David Roubinek in trije nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu umrla ameriška plezalka Shelley Johannesen, so danes sporočili tamkajšnji vodiči.

Triinpetdesetletna Shelley Johannesen je v ponedeljek umrla med sestopom z vrha petega najvišjega vrha na svetu, so sporočili organizatorji odprav.

Johannesen, soustanoviteljica ameriškega podjetja za plezanje Dash Adventures, je uspešno dosegla 8485 metrov visok vrh, preden jo je med sestopom na približno 7200 metrih zasul plaz. "Odnesel jo je plaz tik pod taborom 3," je za AFP povedal Nabin Trital, generalni direktor Expedition Himalaya.

Američanka je plezala s tričlansko ekipo, v kateri so bili njen partner David Ashley in dva nepalska vodnika. Ashley je dejal, da ga je smrt partnerke "zlomila". "Shelley ni bila le neverjetna oseba, ampak je živela svoje življenje brez meja in povsod po svetu sledila svojim strastem," je v torek zapisal v objavi na družbenih omrežjih.

Njeno truplo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Katmanduju.

Makalu, strma gora v obliki piramide jugovzhodno od najvišje gore sveta Mount Everesta, velja za tehnično zahtevno zaradi ekstremnega vremena in oddaljene lege.

Nepal, kjer se nahaja osem od desetih najvišjih vrhov na svetu, vsako leto v spomladanski in jesenski plezalni sezoni privabi na stotine plezalcev.

Oblasti so to sezono izdale več kot 1000 dovoljenj za 30 gora, vključno z 72 za Makalu in rekordnih 492 za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot šest milijonov evrov prihodkov.