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Avtor:
STA

Sreda,
17. 6. 2026,
15.13

Osveženo pred

19 minut

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športno plezanje balvansko plezanje Innsbruck Jennifer Buckley Julija Kruder Lina Funa Anže Peharc Gorazd Jurekovič Matevž Margon

Sreda, 17. 6. 2026, 15.13

19 minut

Športno plezanje, svetovni pokal, balvani, Innsbruck

Plezalke skromno odprle tekmo v Innsbrucku

Avtor:
STA

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Jennifer Buckley Keqiao 2025 | Jennifer Buckley je kvalifikacije sklenila na 28. mestu. | Foto Nakajima Kazushige/IFSC

Jennifer Buckley je kvalifikacije sklenila na 28. mestu.

Foto: Nakajima Kazushige/IFSC

Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala. Najboljša pa je bila na 28. mestu Jennifer Eucharia Buckley. Katja Kadić je osvojila 41. mesto, Julija Kruder 51. in Lina Funa 66.

Med dekleti je v skupini A zmagala Francozinja Agathe Challet, v skupini B pa Američanka Annie Sanders.

Popoldan bodo slovenske barve na balvanih v Innsbrucku branili še Anže Peharc, Gorazd Jureković in Matevž Margon.

Še bolj zanimivo bo za slovenski tabor konec tedna, ko bo na tekmi v težavnosti nastopila tudi dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret.

Prvi pa so bili v Innsbrucku na vrsti paraplezalci, ki so nastope v težavnosti sklenili v torek. Pia Purkart (kategorija RP 3) in Matej Arh (AL 1) sta bila srebrna, Manca Smrekar (AU 3) pa bronasta. Tanja Glušić (B 1) je osvojila peto mesto, Gorazd Dolenc (B2) pa šesto.

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