Plezalke skromno odprle tekmo v Innsbrucku

Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala. Najboljša pa je bila na 28. mestu Jennifer Eucharia Buckley. Katja Kadić je osvojila 41. mesto, Julija Kruder 51. in Lina Funa 66.

Med dekleti je v skupini A zmagala Francozinja Agathe Challet, v skupini B pa Američanka Annie Sanders.

Popoldan bodo slovenske barve na balvanih v Innsbrucku branili še Anže Peharc, Gorazd Jureković in Matevž Margon.

Še bolj zanimivo bo za slovenski tabor konec tedna, ko bo na tekmi v težavnosti nastopila tudi dvakratna olimpijska prvakinja Janja Garnbret.

Prvi pa so bili v Innsbrucku na vrsti paraplezalci, ki so nastope v težavnosti sklenili v torek. Pia Purkart (kategorija RP 3) in Matej Arh (AL 1) sta bila srebrna, Manca Smrekar (AU 3) pa bronasta. Tanja Glušić (B 1) je osvojila peto mesto, Gorazd Dolenc (B2) pa šesto.

Preberite še: