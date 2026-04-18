Pia Babnik na dobri poti do odličnega rezultata

Pia Babnik | Pia Babnik je po treh od štirih krogov turnirja evropske serije v Johannesburgu na pragu vrhunskega dosežka. | Foto Guliverimage

Pia Babnik je po treh od štirih krogov turnirja evropske serije v Johannesburgu na pragu vrhunskega dosežka.

Slovenska golfistka Pia Babnik je po treh od štirih krogov turnirja evropske serije v Johannesburgu na pragu vrhunskega dosežka. Deli si osmo mesto, od vodilne trojice igralk pa jo ločijo štirje udarci.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je na Joburg Opnu z nagradnim skladom 330.000 evrov vse tri runde odigrala pod parom igrišča (68, 71, 69), tako da je z rezultatom -11 v igri za najvišja mesta. Na vrhu so tri Francozinje, Camille Chevalier, Agathe Laisne in Celine Herbin, z -15.

Za Pio Babnik je to 104. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter osemnajst uvrstitev med prvih deset.

Druga slovenska profesionalna igralka Ana Belac je ta teden nastopila na turnirju serije LPGA v Los Angelesu z nagradnim skladom dobre tri milijone evrov in zgrešila rez za osem udarcev (78, 72).

