Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

Četrtek,
28. 5. 2026,
18.00

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Peter Kauzer kajak kanu Tacen

Četrtek, 28. 5. 2026, 18.00

42 minut

Peter Kauzer pred svetovnim pokalom v Tacnu

Peter Kauzer bi letos rad "plesal" tako, kot si želi

Boštjan Boh

Avtor:
Boštjan Boh

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Novinarska konferenca kajak kanu reprezentance. Peter Kauzer | Peter Kauzer bo v Tacnu še enkrat več lovil vrhunski rezultat. | Foto Bojan Puhek

Peter Kauzer bo v Tacnu še enkrat več lovil vrhunski rezultat.

Foto: Bojan Puhek

"Upam, da bom to sezono odplesal tako, kot jo imam za odplesati," se je zanimivo izrazil Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, ki bo konec tedna na tekmi svetovnega pokala v Tacnu še enkrat več lovil vrhunski rezultat. Spregovoril pa je tudi o boleči temi za slovenske kajakaše in kanuiste na divjih vodah. To je prenova znamenite tacenske proge.

O Petru Kauzerju, lahko rečemo kar fenomenu slovenskega športa, ne gre izgubljati besed. V svoji karieri je dosegel celo vrsto vrhunskih rezultatov. Še bolj občudovanja vredno je, da je pri svojih 42 letih še vedno zraven najboljših in nič ne kaže, da bi bilo v letošnji sezoni drugače.

"Ko mi čoln v Tacnu zares steče, pri sebi kar vriskam, in to že zadnjih nekaj sezon pogrešam." | Foto: Damiano Benedetto "Ko mi čoln v Tacnu zares steče, pri sebi kar vriskam, in to že zadnjih nekaj sezon pogrešam." Foto: Damiano Benedetto

Kauzer meni, da je čas, da bi sam pri sebi lahko vriskal

V pogovoru nam je povedal, da se pred uvodno letošnjo tekmo svetovnega pokala dobro počuti, kar je zanj najpomembnejše. Prav tako nima težav s poškodbami, a da je pri njem veliko odvisno od dnevne forme oziroma od tega, kako se zjutraj zbudi. Lani je Kauzer na tekmi svetovnega pokala v Tacnu pristal na četrtem mestu, a Hrastničan bi si letos želel še kaj več.

"Tukaj je že zadnjih nekaj sezon tako, da mi v Tacnu enostavno čoln ne steče takrat, ko bi želel. Malo se mi voda postavi pokonci in potem se na koncu vedno 'matram'. Upam, da bo letos kaj drugače. Ko mi čoln v Tacnu zares steče, pri sebi kar vriskam, in to že zadnjih nekaj sezon pogrešam. Upam oziroma verjamem, da je čas, da se to spremeni," nam je uvodoma povedal Kauzer in razkril, da mu je na treningu večkrat čoln stekel, a bo imel na tekmi samo eno priložnost.

Upam, da bodo postavili progo z vodo in ne proti vodi. | Foto: Ana Kovač Upam, da bodo postavili progo z vodo in ne proti vodi. Foto: Ana Kovač Reakcije so malce počasnejše, a …

O njegovih dolgoletnih izkušnjah nima smisla izgubljati besed, se pa ob tem postavlja vprašanje, kaj je v njegovem športnem obdobju najpomembnejše, preden se odpravi na štart pomembne tekme. Ena izmed njih je tudi domača tekma v Tacnu.

"Mislim, da poskušaš stvari, na katere imaš vpliv, čim bolj urediti oziroma čim bolj minimalizirati stvari, ki bi te lahko zmotile, da greš z mirno glavo na štart. In to je to. Na koncu izkušnje naredijo svoje. Vem, da so z leti reakcije malo počasnejše, do tega enostavno pride. Ampak še vedno so na koncu pomembne izkušnje in na tekmi ne čutim več takšnega pritiska."

"Veliko je odvisno tudi od postavitve proge. Upam samo, da bodo postavili progo z vodo in ne proti vodi. Dostikrat sem že povedal, da imam neko sliko v glavi, kako bi moral slalom izgledati. Če se mučiš skozi progo, to ni ravno prijetno. Slalom je zame balet na vodi in tako mora tudi izgledati. Upam, da bom to sezono odplesal tako, kot si jo želim odplesati."

Peter Kauzer | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer "Mislim, da si zaslužimo moderno progo"

Te dni v Tacnu vidimo nizek vodostaj Save, a tekma konec tedna ni pod vprašajem. Vsakič znova se ob velikih tekmah v Tacnu odpre boleča debata – prenova tacenske proge, o kateri se govori že leta. Na to bolečo temo ima svoj pogled tudi Peter Kauzer.

"Moramo vzeti to, kar imamo. Na žalost se, že odkar sem v tem športu, borimo za moderno tekmovalno progo. Upam, da jo bomo v bližnji prihodnosti dobili, ker si jo s svojimi rezultati in z vsem, kar smo naredili za slovenski šport, zaslužimo. Mislim, da si zaslužimo moderno progo, da nam ne bo treba ne vem kam hoditi na treninge in priprave ter da ne bomo ves čas pogledovali, ali je suša ali je preveč vode."

ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah – Ljubljana, Tacen 2026

Petek, 29. 5. 2026

Ura Program
11:45 Kvalifikacije K1M
13:20 Kvalifikacije K1Ž
15:30 Finale K1M, K1Ž
17:00 Podelitve

Sobota, 30. 5. 2026

Ura Program
11:15 Kvalifikacije C1Ž
12:15 Kvalifikacije C1M
14:30 Finale C1M, C1Ž
16:10 Podelitve

Nedelja, 31. 5. 2026

Ura Program
09:45 Kajakaški kros individualno
13:55 Kajakaški kros – tekme na izpadanje
16:20 Podelitve

Dodaten program

Petek dopoldan

  • Program za otroke – predstava Foksi in olimpijski zaklad

Sobota popoldan

  • 30 let prve slovenske kajakaške olimpijske kolajne
  • Podelitev kolajne ekipi K4 Mix s svetovnega prvenstva v sprintu leta 2024

Preberite še:

Eva Alina Hočevar
Sportal Bo slovenskemu najstniku uspelo?
Eva Terčelj
Sportal Vrnitev: življenje Slovenke se je postavilo na glavo
Tacen
Sportal V Tacnu začetek sezone svetovnega pokala za slalomiste na divjih vodah
Peter Kauzer kajak kanu Tacen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.