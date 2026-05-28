"Upam, da bom to sezono odplesal tako, kot jo imam za odplesati," se je zanimivo izrazil Peter Kauzer, slovenski kajakaš na divjih vodah, ki bo konec tedna na tekmi svetovnega pokala v Tacnu še enkrat več lovil vrhunski rezultat. Spregovoril pa je tudi o boleči temi za slovenske kajakaše in kanuiste na divjih vodah. To je prenova znamenite tacenske proge.

O Petru Kauzerju, lahko rečemo kar fenomenu slovenskega športa, ne gre izgubljati besed. V svoji karieri je dosegel celo vrsto vrhunskih rezultatov. Še bolj občudovanja vredno je, da je pri svojih 42 letih še vedno zraven najboljših in nič ne kaže, da bi bilo v letošnji sezoni drugače.

"Ko mi čoln v Tacnu zares steče, pri sebi kar vriskam, in to že zadnjih nekaj sezon pogrešam." Foto: Damiano Benedetto

Kauzer meni, da je čas, da bi sam pri sebi lahko vriskal

V pogovoru nam je povedal, da se pred uvodno letošnjo tekmo svetovnega pokala dobro počuti, kar je zanj najpomembnejše. Prav tako nima težav s poškodbami, a da je pri njem veliko odvisno od dnevne forme oziroma od tega, kako se zjutraj zbudi. Lani je Kauzer na tekmi svetovnega pokala v Tacnu pristal na četrtem mestu, a Hrastničan bi si letos želel še kaj več.

"Tukaj je že zadnjih nekaj sezon tako, da mi v Tacnu enostavno čoln ne steče takrat, ko bi želel. Malo se mi voda postavi pokonci in potem se na koncu vedno 'matram'. Upam, da bo letos kaj drugače. Ko mi čoln v Tacnu zares steče, pri sebi kar vriskam, in to že zadnjih nekaj sezon pogrešam. Upam oziroma verjamem, da je čas, da se to spremeni," nam je uvodoma povedal Kauzer in razkril, da mu je na treningu večkrat čoln stekel, a bo imel na tekmi samo eno priložnost.

Upam, da bodo postavili progo z vodo in ne proti vodi. Foto: Ana Kovač Reakcije so malce počasnejše, a …

O njegovih dolgoletnih izkušnjah nima smisla izgubljati besed, se pa ob tem postavlja vprašanje, kaj je v njegovem športnem obdobju najpomembnejše, preden se odpravi na štart pomembne tekme. Ena izmed njih je tudi domača tekma v Tacnu.

"Mislim, da poskušaš stvari, na katere imaš vpliv, čim bolj urediti oziroma čim bolj minimalizirati stvari, ki bi te lahko zmotile, da greš z mirno glavo na štart. In to je to. Na koncu izkušnje naredijo svoje. Vem, da so z leti reakcije malo počasnejše, do tega enostavno pride. Ampak še vedno so na koncu pomembne izkušnje in na tekmi ne čutim več takšnega pritiska."

"Veliko je odvisno tudi od postavitve proge. Upam samo, da bodo postavili progo z vodo in ne proti vodi. Dostikrat sem že povedal, da imam neko sliko v glavi, kako bi moral slalom izgledati. Če se mučiš skozi progo, to ni ravno prijetno. Slalom je zame balet na vodi in tako mora tudi izgledati. Upam, da bom to sezono odplesal tako, kot si jo želim odplesati."

Foto: Aleš Fevžer "Mislim, da si zaslužimo moderno progo"

Te dni v Tacnu vidimo nizek vodostaj Save, a tekma konec tedna ni pod vprašajem. Vsakič znova se ob velikih tekmah v Tacnu odpre boleča debata – prenova tacenske proge, o kateri se govori že leta. Na to bolečo temo ima svoj pogled tudi Peter Kauzer.

"Moramo vzeti to, kar imamo. Na žalost se, že odkar sem v tem športu, borimo za moderno tekmovalno progo. Upam, da jo bomo v bližnji prihodnosti dobili, ker si jo s svojimi rezultati in z vsem, kar smo naredili za slovenski šport, zaslužimo. Mislim, da si zaslužimo moderno progo, da nam ne bo treba ne vem kam hoditi na treninge in priprave ter da ne bomo ves čas pogledovali, ali je suša ali je preveč vode."

ICF svetovni pokal v slalomu na divjih vodah – Ljubljana, Tacen 2026 Petek, 29. 5. 2026 Ura Program 11:45 Kvalifikacije K1M 13:20 Kvalifikacije K1Ž 15:30 Finale K1M, K1Ž 17:00 Podelitve Sobota, 30. 5. 2026 Ura Program 11:15 Kvalifikacije C1Ž 12:15 Kvalifikacije C1M 14:30 Finale C1M, C1Ž 16:10 Podelitve Nedelja, 31. 5. 2026 Ura Program 09:45 Kajakaški kros individualno 13:55 Kajakaški kros – tekme na izpadanje 16:20 Podelitve Dodaten program Petek dopoldan Program za otroke – predstava Foksi in olimpijski zaklad Sobota popoldan 30 let prve slovenske kajakaške olimpijske kolajne

Podelitev kolajne ekipi K4 Mix s svetovnega prvenstva v sprintu leta 2024

