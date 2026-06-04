Pet slovenskih plezalcev v polfinalu, Lučka Rakovec iz tretjega izhodišča

Pet slovenskih tekmovalcev se je uvrstilo v polfinale tekme svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju v Pragi na Češkem. V polfinalu težavnosti se bo merila četverica Lučka Rakovec, Sara Čopar, Mia Krampl in Luka Potočar. Polfinale v balvanskem plezanju si je v sredo kot edini Slovenec priboril Anže Peharc.

Odlično se je v kvalifikacijah znašla Lučka Rakovec, ki je z osvojenim vrhom in višino 38+ v prvi smeri poskrbela za tretji dosežek kvalifikacij težavnosti.

Kljub temu, da se na zadnjih treningih ni počutila najboljše, je bila Rakovec zelo zadovoljna s formo. "Forma je tam, kjer mora biti. Pričakovala sem dobro plezanje in še vedno upam na uvrstitev v finale. Smeri stilsko niti ne vem, ali so mi bile pisane na kožo, bile so pa lepe, dosti težke, danes je bilo vse super," je iz Prage sporočila Rakovec.

Pred Ljubljančanko sta le Chaehyun Seu iz Južne Koreje in Američanka Annie Sanders, ki si delita prvo mesto po kvalifikacijah z osvojenima vrhovoma obeh smeri.

Sara Čopar je osvojila 17. mesto (31+, 38+), Mia Krampl (31, 39) pa si je polfinale zagotovila z 20. dosežkom. Luka Potočar je z višinama 27 in 35 osvojil 21. mesto moških kvalifikacij.

Lucija Tarkuš na 26. in Rosa Rekar na 44. mestu sta ostali brez polfinala.

Anže Peharc se je v sredinih kvalifikacijah balvanov skozi šivankino uho prebil v polfinale s 24. dosežkom. Gorazd Jurekovič na 59. in Matevž Margon na 75. mestu sta tekmovanje končala v kvalifikacijah. V ženski konkurenci na balvanih ne bo Slovenk v polfinalu. Jennifer Buckley je osvojila 35. mesto, Lina Funa je bila 49., Julija Kruder pa 65.