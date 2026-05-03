Keqiau, svetovna serija v športnem plezanju, balvani

Peharc po 17. mestu na Kitajskem: Pokazal sem, da sem zrel za finale

športno plezanje, balvani, Innsbruck, Anže Peharc | Anže Peharc je novo sezono svetovne serije v športnem plezanju začel s 17. mestom na balvanih. | Foto Grega Valančič

Anže Peharc je novo sezono svetovne serije v športnem plezanju začel s 17. mestom na balvanih.

Slovenski plezalec Anže Peharc je na tekmi svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije v športnem plezanju v Keqiau na Kitajskem osvojil končno 17. mesto. V moški konkurenci je bil Peharc, ki je zbral 29,3 točke, na balvanih edini slovenski polfinalist.

Anže Peharc je imel v kvalifikacijah sicer 15. dosežek, medtem ko je tam tekmovanje končal Timotej Romšak s 53. mestom med 74 plezalci.

"Moram reči, da je bila polfinalna runda zelo primerna, raznolika z veliko različnimi stili. Moje plezanje ni bilo najboljše, malo sem bil zmeden med samimi balvani. Kljub temu sem pokazal, da sem zrel za finale. Imel sem nekaj popravkov in mi je druga runda za malo ušla. Tokrat se ni izšlo. A nisem pričakoval, da bom tako zmeden, kot sem bil danes, na to moram biti pozoren naslednjič," je po tekmi povedal Peharc.

Moški finale se bo začel ob 13. uri, v polfinalu so bili najboljši Japonec Sorato Anraku (99,6), Francoz Mejdi Schalck (99,2) in še en Japonec Tomoa Narasaki (74,5).

