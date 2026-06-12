Petek, 12. 6. 2026, 12.44
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Parakolesarstvo, evropsko prvenstvo, Maniago
Parakolesar Anej Doplihar je evropski podprvak v kronometru
Slovenski parakolesar Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojil drugo mesto v kronometru.
Slovenski reprezentant v parakolesarstvu Anej Doplihar se na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Maniagu veseli kolajne v kronometru.
S časom 27:42,32 je zaostal le za zmagovalcem, Švicarjem Michalom Wäflerjem (27:39,14). Tretje mesto je zasedel Nemec Daniel Ulmann s časom 27:48,22.