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Avtor:
Pe. M.

Petek,
12. 6. 2026,
12.44

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Anej Doplihar parakolesarjenje

Petek, 12. 6. 2026, 12.44

24 minut

Parakolesarstvo, evropsko prvenstvo, Maniago

Parakolesar Anej Doplihar je evropski podprvak v kronometru

Avtor:
Pe. M.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Anej Doplihar | Parakolesar Anej Doplihar je evropski podprvak v kronometru. | Foto Vid Ponikvar

Parakolesar Anej Doplihar je evropski podprvak v kronometru.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenski parakolesar Anej Doplihar je na evropskem prvenstvu v Italiji osvojil drugo mesto v kronometru.

Anej Doplihar
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Slovenski reprezentant v parakolesarstvu Anej Doplihar se na evropskem prvenstvu v parakolesarstvu v Maniagu veseli kolajne v kronometru.

S časom 27:42,32 je zaostal le za zmagovalcem, Švicarjem Michalom Wäflerjem (27:39,14). Tretje mesto je zasedel Nemec Daniel Ulmann s časom 27:48,22.

Anej Doplihar parakolesarjenje
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