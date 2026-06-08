Ljubljana bo med 16. in 21. junijem v hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije WTT Star Contender, na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla Darko Jorgić in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta izgubila v finalu dvojic.

Na novinarski konferenci organizatorjev tekmovanja zaradi nastopa v kvalifikacijah turnirja v Zagrebu ni bilo Denija Kožula, je pa nekoliko utrujen od potovanj na kratek postanek v prestolnico pred odhodom v Zagreb prišel Darko Jorgić. Predvsem uspeh obeh omenjenih v Skopju je odlična napoved pred najpomembnejšim namiznoteniškim dogodkom tega poletja v Sloveniji, pravi predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije Tomaž Kralj.

Tomaž Kralj Foto: Sani Karić/STA "Darko, Deni, Ana Tofant ter ostali so razlog, zakaj sploh organiziramo ta turnir. Darko mislim, da je celo skočil na 13. mesto svetovne lestvice in upam, da bo pred Ljubljano spet med deseterico, kamor zagotovo sodi," je v pogovoru za STA dejal predsednik krovne zveze. Turnir ima nagradni sklad dobrih 260.000 evrov, za nastop na njem pa so med drugim prijavljeni tudi zvezdniki, kot so Francoza Felix in Alexis Lebrun, Kitajca Lin Shidong in Wen Ruibo, Brazilec Hugo Calderano, Nemca Dang Qui in Benedikt Duda, po uvrstitvah pa bo kot osmi nosilec turnir začel Jorgić.

"V moški konkurenci lahko igralci med prvimi štiridesetimi premagajo vsakogar, kar veliko pove o zdajšnji ravni namiznega tenisa. Težko je govoriti, kdo je boljši in kdo slabši, nihanja so vedno prisotna. Velikokrat je odvisno od tega, kdo je na pravi dan v glavi močnejši," je o konkurenci razlagal najboljši slovenski loparček. "Tudi v Skopju je bilo podobno. Osvojil sem turnir, ampak sem imel že od prvega kroga borbe, zaradi česar nisem pokazal tiste najboljše igre. Na koncu je pomembno, da sem zmagal."

Darko Jorgić Foto: Aleš Fevžer Jorgić je predvsem v želji, da bi se bolj posvetil mednarodnim turnirjem in lestvici, zamenjal klubsko okolje. Iz Saarbrückna se seli k poljskemu Suchedniowu, kjer bo imel več manevrskega prostora pri izbiri tekmovanj. V ženski konkurenci bo v Ljubljani igrala tretja s svetovne lestvice, Japonka Miwa Harimoto, iz deseterice bodo v slovensko prestolnico pripotovale denimo še predstavnica Macaa Zhu Yuling, Kitajki Chen Yi in Kuai Man ter Nemka Sabine Winter in še ena Japonka Hina Hayata.

Od slovenskih igralcev bosta v Ljubljani od domačinov igrala še Peter Hribar in Miha Podobnik, medtem ko bo Brin Vovk Petrovski igral na EP do 21 let, ki bo istočasno potekal v Romuniji. V ženski konkurenci je posebno povabilo za nastop v glavnem delu žreba prejela Ana Tofant. Na turnirju bosta igrali še Lara Opeka in Katarina Stražar, medtem ko Saro Tokić čaka nastop na mladinskem EP.

"Vsekakor je velika čast najprej sodelovati na turnirju v Ljubljani, potem pa dodatna čast, da sem prejela posebno povabilo za nastop v glavnem delu žreba," je dejala Tofant. "V bistvu bom igrala 20 minut od doma proti eni od res najboljših igralk na svetu, zato je težko govoriti o pričakovanjih, ko veš, da bo na drugi strani mize vsaj igralka iz top 60. Ob ugodnem žrebu in dobri igri, pa je mogoče vse, kot je bilo lani, ko sem imela zaključno žogico proti Kitajki Wang Xiatong. Bomo videli, kaj bo prinesel letošnji turnir," je še dodala 27-letna Ljubljančanka.