Olimpijska srečka za športne štipendije bodočih olimpijcev!

Oglasno sporočilo

V mesecu marcu je luč sveta ugledal eden prvih olimpijskih projektov – v sodelovanju Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne loterije je nastala Olimpijska srečka. Skupni projekt ima sicer bogato zgodovino - nostalgija nas popelje vse od avstralskega Sydneyja do kitajskega Pekinga, ko je Športna loterija kar 20 navijačev peljala na ogled olimpijskih iger na Kitajsko, kjer so bili priča petim slovenskim kolajnam.

Srečki Peking in Sydney

Foksi predstavi 13 olimpijskih športov

Na novi olimpijski srečki nam Foksi, uradna maskota Olimpijskega komiteja Slovenije, predstavi športne panoge, v katerih bodo nastopali slovenski športniki v Tokiu, posebej izrazit pa je tokrat družbeno odgovorni pridih srečke. Z nakupom olimpijske srečke namreč prispevate za športne štipendije bodočih olimpijcev. Olimpijska srečka je del novega družbeno odgovornega projekta Športne loterije pod okriljem slogana Stavi na dobro, ki podpira dobre in uspešne športne zgodbe ter trajnostne in inovativne načine za razvoj slovenskega športa.

Dr. Edvard Kolar, predsednik uprave Športne loterije je o skupnem sodelovanju dejal: "Veseli nas, da lahko v olimpijskem letu, ko so v ospredju vrednote, ki jih poudarjamo tudi pri Športni loteriji, javnosti predstavimo projekt Olimpijska srečka. Olimpijska srečka je nastala v sodelovanju Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne loterije z mislijo na razvoj slovenskega športa – gre za klasično srečko z družbeno odgovornim pridihom, ki ga zasledujemo v sklopu koncepta Stavi na dobro. Verjamemo, da bo v duhu olimpizma ljudi aktivirala v dobrem namenu zbrati sredstva za športne štipendije bodočih olimpijcev."

Foksi na olimpijski srečki predstavi kar 13 olimpijskih športov: atletiko, cestno kolesarstvo, gimnastiko (športno), judo, jadranje, kajak-slalom, košarko, lokostrelstvo, namizni tenis, odbojko, plavanje, športno plezanje in tenis.

Tri srečke Foksi

Projekt športnih štipendij

Na projekt so se odzvali tudi naši olimpijci in kandidati za prihajajoče olimpijske igre v Tokiu. Zlata judoistka Tina Trstenjak, srebrni kajakaš Peter Kauzer in najuspešnejša kajakašica na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janič so obraz letošnje Olimpijske srečke, z nakupom katere podpirate prav njihove naslednike – bodoče olimpijce. Projekt športnih štipendij je namenjen mladim perspektivnim športnikom, ki že v mladinskih kategorijah dosegajo vrhunske športne dosežke in kljub pomanjkanju časa svoje športne obveznosti uspešno prepletajo s šolskimi. Ker je vzporedna pot športa in šole zahtevna, si na Olimpijskem komiteju v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, šolstvo in šport ter Fundacijo za šport prizadevajo, da projekt športnih štipendij teče neprekinjeno z namenom vzpodbude mladim perspektivnih športnikom in športnicam.

Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije o projektu Olimpijske srečke: "Projekt Olimpijske srečke je še en v vrsti uspešnih aktivnosti naših sponzorjev. Olimpijska srečka sega kar nekaj olimpijskih iger nazaj, s Športno loterijo smo na tem projektu sodelovali prvič že leta 2000. Veseli smo, da smo 20 let kasneje projekt ne le ponovno ''obudili'' vendar tudi nadgradili. Tokrat bo izkupiček prodanih srečk namenjen slovenski športni prihodnosti – bodočim olimpijcem."

Olimpijske srečke lahko po ceni 2 € kupite na vseh prodajnih mestih Športne loterije in na spletni strani https://www.e-stave.com/Srecke/ - prinašajo lepe bogate denarne dobitke, hkrati pa z nakupom prispevate za športne štipendije bodočih olimpijcev.

Naročnik oglasnega sporočila je Športna loterija.