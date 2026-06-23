OKS na olimpijski dan predstavil priprave na OI 2028

Olimpijski komite Slovenije (OKS) je na srečanju v Ljubljani na dan, ko se obeležuje olimpijski dan Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) kot rojstni dan olimpijskih iger moderne dobe, predstavil priprave na OI leta 2028 v Los Angelesu. Šestnajst športnic in športnikov pa je obiskalo svoje nekdanje osnovne šole.

Predsednik OKS Franjo Bobinac je uvodoma pojasnil, da je bil Mok ustanovljen leta 1892, dve leti pozneje so pripravili prve OI moderne dobe. "V Sloveniji ima šport še posebno mesto, saj najbolj povezuje vse, posebej ko zaigra Zdravljica. Tedaj vsa naša srca utripajo v istem ritmu in smo zelo povezani."

Bobinac je izrazil tudi prepričanje, da bodo OI čez dve leti v Los Angelesu zagotovo dobro pripravljene in izvedene. OKS pa že sedaj pomaga športnikom, tudi finančno, pri pripravah na igre, ki bodo tretjič v tem mestu v ZDA.

Nekdanji telovadni as Miroslav Cerar bo v času OI v Los Angelesu proslavil 60. obletnico svoje druge zlate medalje, ene od skupno 30 medalj na velikih tekmovanjih. "Udeleženci OI so nekakšna elita, vendar pri tem nihče ne sme pozabiti športnih vrednot. Treba je spoštovati tudi delo prejšnjih generacij. Obenem pa ne verjamem, da je vse mogoče. Včasih česa tudi ni mogoče narediti in s tem se je treba sprijazniti," je mladim na srce položil Cerar.

Izpostavil je tudi, da je šel razvoj športa izjemno naprej in da so bili pogoji, v katerih je sam tekmoval, neprimerno slabši, kot so danes. "Pred 60 leti sem bil povabljen na velik mednarodni dogodek v Los Angeles. Šel sem sam, brez trenerja. Bil sem kar malo izgubljen, saj svet ni bil tako dosegljiv, kot je danes. Takoj so mi priskočili na pomoč in vzhodnonemški trener mi je pomagal med nastopi. Bil je korekten, kot da bi bil član njegove ekipe. Nesebična pomoč je prav tako ena izmed vrednot," je dodal Cerar.

Foto: Jure Makovec/STA

Blaž Perko, direktor sektorja za šport v OKS, je dobri dve leti pred OI v Los Angelesu najprej povedal, da pričakujejo podobno slovensko udeležbo in uspehe, kot pred dvema letoma v Parizu. Tam je nastopilo 90 športnic in športnikov s tremi ekipami. Kvalifikacijsko obdobje se je že začelo, končalo pa se bo 11. junija 2028.

Pred tem bodo v italijanskem Tarantu sredozemske igre, konec letošnjega avgusta in v začetku septembra bo tam tekmovala zelo velika slovenska reprezentanc. Konec letošnjega leta bodo svetovne mladinske igre prvič v Afriki, gostil jih bo senegalski Dakar. Prihodnje leto bodo v Istanbulu evropske igre, kjer bodo tudi olimpijske kvalifikacije.

Po pet športnic in športnikov bo dobilo štipendije, ki prihajajo iz olimpijske solidarnosti Moka in mesečno prinesejo okrog 400 evrov. Predlagal jih je OKS, tokrat so bili na srečanju Maruša Tereza Šerkezi (kolesarstvo), Žiga Lin Hočevar (kajak kanu), Rosa Rekar (plezanje), Anže Hribar (gimnastika) in Filip-Matej Pfeifer (veslanje).

Na srečanju so bili tudi Mija Šiftar in Fatoumatta Sillah ter selektor Alessandro Orefice iz odbojkarske reprezentance, ki bo prav tako dobila omenjeno podporo Moka, kot tudi hokejisti za naslednje zimske igre leta 2030 v Franciji.

Šestnajst vrhunskih športnic in športnikov pa je danes obiskalo osnovno šolo, na katero so hodili v svoji mladosti. Po pogovoru s športniki in olimpijski himni ter zaprisegi je bil tudi start olimpijskega teka v okolici šole z največjo dolžino 600 metrov. V cilju so udeleženci prejeli simbolične kolajne, čemur je sledilo druženje. Od Ankarana do Murske Sobote je bilo več kot 4000 otrok.