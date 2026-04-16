Po sobotni tekmi v Beogradu s Srbijo slovensko reprezentanco v ragbiju še zadnja tekma v skupini B konferenčne divizije evropskega ragbija (za sezono 2025/2026) čaka prihodnjo soboto, 24. aprila, v Ljubljani. Tekma s Slovaško bo še kako čustvena, saj se bosta od reprezentance poslovila dolgoletna člana Žiga Burnik in Tit Hočevar, zadnjo je bil steber prve linije encijanov vse od svojega 18. leta, torej kar 30 let.

Žiga Burnik je bil v zadnjih letih nosilec igre. Foto: Aleš Fevžer Slovenska reprezentanca v ragbiju je lani spomladi osvojila skupino E konferenčne divizije evropskega ragbija in napredovala v skupino B, kjer se meri z Avstrijo, Srbijo, Madžarsko in Slovaško. Encijani, kot imenujejo slovensko reprezentanco, so jeseni v gosteh premagali Madžarsko, doma pa izgubili proti Avstriji. Imajo štiri točke, pred njimi je Madžarska s šestimi (štiri odigrane tekme), Srbija z desetimi (dve odigrani tekmi) in Avstrija s 15 (tri odigrane tekme). Zdaj jih čakata še preostali dve tekmi: to soboto se bodo izbranci selektorja Petra Kavčiča pomerili s Srbijo v Beogradu, prihodnjo soboto pa doma s Slovaško, ki je po treh odigranih tekmah še brez točke.

Prvi izziv je reprezentanca Srbije, ki je v dobri formi. Nanizala je štiri zaporedne zmage proti zahtevnim nasprotnikom, pri čemer v povprečju dosega kar 45 točk na tekmo. Premagala je Turčijo, Bolgarijo, Madžarsko in Slovaško. Slovenski selektor Kavčič je zadovoljen s spomladanskimi pripravami. Veseli ga lanska vzpostavitev reprezentance do 18 let, na nekaj fantov iz te že zdaj računa v članski izbrani vrsti.

Tit Hočevar leta 2009 Foto: Aleš Fevžer Članska reprezentanca je tako pred dolgo pričakovano pomladitvijo. V zadnjih letih je zaradi pomanjkanja kadra pogosto stavila na veterane, ki so že razmišljali o upokojitvi. Prihodnjo soboto ob 14. uri na tekmi s Slovaško na Ovalu v Ljubljani se bosta dva dolgoletna igralca res upokojila. Po 20 letih v reprezentančnem dresu se bo poslovil nekdanji kapetan Žiga Burnik, zadnjič pa bo igral tudi Tit Hočevar, ki je za slovensko reprezentanco nastopal vse od svojega 18. leta in v dresu z državnim grbom vztrajal neverjetnih 30 let. Prvič je sicer uspešen poslovnež športno upokojitev napovedal že pred devetimi leti.

"Tit Hočevar je nepogrešljiv člen reprezentance in težko ga bo nadomestiti. Ne samo zaradi njegove vloge na igrišču, ampak kot igralca, ki je bil s svojo predanostjo in odnosom do grba vzor vsem mlajšim igralcem," je pred aprilskima tekmama dejal selektor in njun nekdanji reprezentančni soigralec Peter Kavčič. "Žiga Burnik je bil zadnja leta glavni organizator igre, zato se bo njegova odsotnost zelo poznala. Prepričan sem, da bo pomagal prenesti izkušnje na mlade igralce, ki bodo morali zapolniti vrzel v dresu številka 10."