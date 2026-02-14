Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
18.45

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
David Štarkel judo Kaja Kajzer Andreja Leški

Sobota, 14. 2. 2026, 18.45

40 minut

Ljubljana European Open 2026

Ob slovesu Andreje Leški dve kolajni za slovenski judo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kaja Kajzer | Kaja Kajzer | Foto Nebojša Tejić/STA

Kaja Kajzer

Foto: Nebojša Tejić/STA

Na svetovnem pokalu v judu v Ljubljani so slovenski judoisti uvodni dan po zaslugi Kaje Kajzer osvojili zlato, po zaslugi Davida Štarkla pa srebrno odličje. Finale je s čustvenim slovesom od tekmovalnega športa zaznamovala tudi zlata olimpijka Andreja Leški.

Andreja Leški
Sportal Andreja Leški ob koncu kariere: Nikakor ni preprosto

Finale ženske kategorije do 63 kg je postregel z bojem prvih dveh nosilk, Kaje Kajzer in Kazahstanke Esmigul Kujulove. Z metom šest sekund pred koncem dvoboja pa je za Zdravljico v dvorani Stožice poskrbela 26-letna judoistka Bežigrada.

Andreja Leški | Foto: Ana Kovač Andreja Leški Foto: Ana Kovač Neposredno pred finalnim delom je navijačem tudi s solzo v očeh v slovo pomahala njena klubska in reprezentančna Andreja Leški. Med drugim je razkrila del avtobiografskega filma, ki ga bo javnosti predstavila marca. Morda pa je bil ob slovesu najpomembnejši njen nasvet mladim športnikom: "Vlagajte vase, ne samo v rezultat, ampak v človeka. Dajte vse od sebe, ampak ne za ceno sebe. Rezultati pridejo in gredo, vi pa morate ostati."

Velika pa je bila tudi simbolika na podelitvi kolajn. V kategoriji do 63 kg so Urška Žolnir, Tina Trstenjak in Andreja Leški na zadnjih štirih olimpijskih igrah Sloveniji priborile tri zlate in eno srebrno odličje. Zlato kolajno je Kaji Kajzer na tokratni tekmi predala Andreja Leški in simbolično s tem tudi izziv Los Angeles 2028. "Mislim, da moramo Slovenke pokazati, da je kategorija do 63 kg naša. Seveda pa mi je Andreja pustila težko breme, saj si želim nadaljevati to pot," je še dodala Kajzer.

Pred tem so tudi v nekaterih izenačenih dvobojih s Kajzer padle Francozinja Manon Agati-Alouache, Nizozemka Nadiah Krachten, v četrtfinalu Nemka Bettina Basuer in v polfinalu Ariela Sanchez Benitez.

"Zmaga pred domačim občinstvom je nekaj posebnega. Danes sem kar nekajkrat vrgla predčasno, videlo pa se je, da kondicija še ni tam, kjer bi morala biti. Včeraj sem se malo slabo počutila, slabo tudi spala in posebej težko je bilo v prvi borbi. Želela sem si zlato, osvojila sem ga in hvala gledalcem za podporo," je po tekmi novinarjem povedala Kajzer in razkrila, da je Andrejo Leški v sparingu zamenjala mlada nadarjena Ilaria Tsurkin.

Zelo dobro se je borila tudi 19-letna varovanka Marjana Fabjana iz Sankakuja, Leila Mazouzi, ki jo je v četrtfinalu ugnala Kujulova, preko repasaža pa se je nato prebila do boja za bron. Tam jo je z veliko mero športne sreče tesno premagala Ariela Sanchez Benitez iz Dominikanske republike.

David Štarkel | Foto: Aleš Fevžer David Štarkel Foto: Aleš Fevžer Vnovič je prepričal 29-letni David Štarkel, ki je že razmišljal o koncu reprezentančne kariere, ob koncu minule sezone in uvodu letošnje pa nastopa povsem prerojen. Zdaj je osvojil srebro, konec januarja bron na tekmovanju enakega ranga v Casablanci, pred tednom dni pa je bil v četrtfinalu grand slama v Parizu na pragu presenečenja, na koncu pa osvojil sedmo mesto.

V finalu je moral čestitati nadarjenemu Uzbeku Samaridinu Kučkarovu, lani bronastemu na MSP, pred tem pa je v polfinalu padel tudi drugi nosilec kategorije, Američan Christopher Velazco. V četrtfinalu je po polfinalu v Dubrovniku 2024 še drugič v karieri vrgel Belgijca Naerta, v uvodu pa Rusa Mogameda Abdulajeva.

"Malo je zmanjkalo. Škoda. Dobro sem se pripravil, a tega nato na blazini nisem pokazal. Ampak lepa tekma, super je bilo nastopati pred domačim občinstvom. V finalu mi je nasprotnik pobral roko, lepo izvedel met in lahko mu le čestitam," pa je po finalu povedal Štarkel, ki čaka, da formo potrdi tudi ob naslednjem izzivu.

Večina slovenskih reprezentantov bo sezono nadaljevala čez tri tedne na VN v Linzu.

Andreja Leški
Sportal Slovenska olimpijska prvakinja je končala kariero
David Štarkel judo Kaja Kajzer Andreja Leški
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.