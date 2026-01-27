Novost v slovenskem plavanju: prihaja velika nagrada Slovenije

Plavalna zveza Slovenije letos uvaja nov, ambiciozen tekmovalni format - veliko nagrado Slovenije. Gre za mednarodno serijo štirih plavalnih mitingov v Sloveniji, ki bo prvič sistemsko povezala najpomembnejše domače mitinge v enotno tekmovalno zgodbo z mednarodno veljavo, menijo pri krovni zvezi.

Velika nagrada Slovenije je zasnovana kot dolgoročen projekt, ki stremi k dvigu kakovosti in konkurenčnosti slovenskega plavanja. Vsaka posamezna tekma in skupna razvrstitev bo plavalce tudi finančno nagradila. Tekme VN Slovenije so vključene tudi v uradna koledarja Mednarodne (WA) in Evropske plavalne zveze (EA).

"Z veliko nagrado Slovenije ustvarjamo manjkajoči most med domačimi tekmovanji in vrhunskim mednarodnim plavanjem. Ne gre več za posamezne mitinge, temveč za celovito serijo, ki nagrajuje konstantnost, kakovost in napredek. To je pomemben korak k sistemskemu razvoju slovenskega plavanja, obenem pa s tem utrjujemo položaj Slovenije kot relevantne organizatorke vrhunskih plavalnih dogodkov v širši evropski regiji," je prepričan predsednik krovne slovenske zveze Urban Korenjak.

Velika nagrada Slovenije 2026 tako obsega mednarodni miting Maribor (14. - 15. marec), mednarodni miting Ilirija (18. - 19. april), pokal mesta Ljubljane (9. - 10. maj) ter mednarodno prvenstvo Kranja (6.- 7. junij).

Posebnost novega formata je skupna razvrstitev rezultatov vseh štirih tekmovanj. Plavalci bodo na vsaki tekmi zbirali točke po sistemu mednarodne zveze, pri čemer se bodo upoštevali absolutni rezultati ne glede na disciplino.

Finančne nagrade kot dodatna motivacija

Vsak posamezen miting zagotavlja najmanj 2000 evrov nagradnega sklada, so še zapisali pri Plavalni zvezi Slovenije, dodatno pa krovna zveza razpisuje še skupni nagradni sklad v višini 10.000 evrov, namenjen desetim najboljšim absolutnim dosežkom serije.

Priložnost za elito in mlade upe

Velika nagrada Slovenije ni namenjena zgolj uveljavljenim reprezentantom, so zapisali pri krovni zvezi, temveč tudi perspektivnim mladim plavalcem, ki s tem pridobijo možnost rednega nastopanja v mednarodnem okolju, primerjavo v domačih bazenih, večjo vidnost in dodatno motivacijo.

"Za reprezentanco je to izjemno pomemben projekt. Plavalci dobivajo več močnih nastopov doma, v nadzorovanem okolju, a z mednarodnim standardom. To pomeni boljšo pripravo, več tekmovalnih primerjav in jasnejšo sliko forme skozi celotno sezono," je v izjavi za krovno zvezo dejal selektor reprezentance Tomaž Torkar.