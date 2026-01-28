Novela zakona o športu v DZ dobila soglasno podporo poslancev

Novela zakona o športu je v državnem zboru dobila soglasno podporo vseh 75 navzočih poslancev. Odbor za gospodarstvo državnega zbora je 16. januarja v drugi obravnavi soglasno prižgal zeleno luč spremembam, to je pred tem storil tudi pristojni odbor državnega sveta. V današnji jutranji razpravi so se za novelo izrekle tudi vse poslanske skupine.

Novela med drugim uvaja karierni center in prehodno denarno nadomestilo v času izobraževanja za nadaljnje opravljanje dela po tekmovalnih karierah. Državni sekretar Dejan Židan je v današnji razpravi pojasnil, da bodo imeli športniki po karierah v obdobju treh let v času za izobraževanja zagotovljeno socialno varnost, v kariernem centru pa bodo naredili načrt za izobraževanje in jim nudili podporo.

S tem bodo imeli možnost nadaljnjega dela na različnih področjih. Pojasnil pa je, da zakon ne ureja delovnopravne in davčne zakonodaje.

"Šport združuje in pomaga turizmu s povečevanjem prepoznavnosti države. Obenem so športniki navdih, da se ljudje še sami pričnejo ukvarjati s telesno aktivnostjo," je navedel Židan in dodal, da se je prav zaradi povezovalne vrednosti športa zakonodaja na tem področju v DZ tudi v preteklosti sprejemala soglasno.

"Več kot polovica pa nima urejene druge kariere in po končani športni poti ostanejo sami"

V nadaljevanju je predstavil najpomembnejše postavke novele zakona, dodatke k pokojninam in sofinanciranje kariernega centra pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije. "Pri nas je okrog 500 do 600 vrhunskih športnikov, okrog 50 jih letno sistem zapusti in toliko jih vanj vstopi. Več kot polovica pa nima urejene druge kariere in po končani športni poti ostanejo sami."

Dejal je, da novela zakona športnikom prinaša dodano varnost, saj bodo z državo po koncu športne poti sklenili triletno pogodbo, po kateri bodo imeli minimalno plačo in plačane socialne prispevke, sami pa se bodo zavezali, da končajo izobraževanje.

Bojana Muršič, predsednica odbora za gospodarstvo DZ, je povzela razpravo odbora s seje 16. januarja in med drugim navedla, da sindikat športnikov ni bil vključen v pripravo zakona. Sindikat je sicer podprl predlagane rešitve kot idejo, vendar izpostavil neustrezno zaposlovanje poklicnih nogometašev v klubih, kar je sicer predmet delovnopravne zakonodaje.

Andrej Kosi (SDS) je dejal, da novela zakona o športu odpravlja nekaj težav, s katerimi se srečujejo vrhunski športniki. "A tej vladi ni uspelo ustrezno urediti davčne zakonodaje, da bi se gospodarske družbe pogosteje odločale za podporo športu."

Bojana Muršič (SD) je menila, da novela zakona obravnava športnike kot celotne osebnosti tudi po času končanih športnih karierah. "To ni nov model, ampak povzema uveljavljene evropske prakse, prilagojene naši državi."

Franc Medic (NSi) je izpostavil, da so javno finančni stroški kariernega centra predvidljivi in predvidevajo milijon evrov v tem letu ter okrog 2,45 milijona v naslednjih.

Tine Novak (nepovezani poslanci) je dejal, da je ta zakon slovenski šport čakal zelo dolgo. "Po aplavzih in visoko dvignjenih zastavah ob uspehih žarometi ugasnejo. Potem se pokažejo vsi problemi. Nekatere te zakon rešuje in športniki, ki imajo delovne navade, ne bodo postali socialni problemi."

Povedal je, da je dodatek k pokojninam vrhunskim športnikom z novelo dobro urejen in omejen na največ 300 evrov. Prav tako je tistim redkim, ki več kot 15 let opravljajo trenersko delo, a nimajo ustrezne izobrazbe, omogočeno, "da še naprej ustvarjajo nove generacije šampionov".

Darko Krajnc (Svoboda) je pojasnil, da je dodatek k pokojnini omejen do največ 1100 evrov skupnega zneska pokojnine. "Obenem daje priznanje ljudem, ki so pustili velik pečat slovenskemu športu. Prav tako se sistemsko ureja podpora športnikom na poti do druge kariere."