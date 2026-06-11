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Avtorji:
R. P., STA

Četrtek,
11. 6. 2026,
10.28

Osveženo pred

35 minut

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Patrick Mahomes liga NFL Kansas City Chiefs

Četrtek, 11. 6. 2026, 10.28

35 minut

Patrick Mahomes

Nov rekord v ligi NFL, Mahomes podaljšal za 63 milijonov dolarjev na leto

Avtorji:
R. P., STA

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Kansas City Chiefs Patrick Mahomes | Patrick Mahomes je s Chiefs trikrat osvojil super bowl. | Foto Guliver Image

Patrick Mahomes je s Chiefs trikrat osvojil super bowl.

Foto: Guliver Image

Superzvezdnik ameriškega nogometa Patrick Mahomes je s svojo ekipo Kansas City Chiefs podaljšal pogodbo še za dve leti. Po novem bo zaslužil 63 milijonov dolarjev na leto (približno 55 milijonov evrov), kar je nov rekord v ligi NFL.

Po poročanju ESPN in NFL je skupna pogodba do leta 2033 vredna 504,75 milijona dolarjev, kar je približno 438 milijonov evrov, z bonusi se lahko poveča na 520 milijonov dolarjev. Po podaljšanju za dve leti bo Patrick Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL glede na povprečno letno plačo.

S 63 milijoni dolarjev (približno 55 milijonov evrov) na sezono bo prehitel Daka Prescotta, ki z Dallas Cowboys zasluži 60 milijonov dolarjev (52 milijonov evrov) na leto.

Tako je Patrick Mahomes leta 2024 obiskal Luko Dončića:

Mahomes, ki je velik navijač slovenskega košarkarskega asa Luke Dončića, je s Chiefs trikrat osvojil super bowl in ima dva naziva za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NFL. Prejšnjo sezono ekipa sicer ni napredovala v končnico, 30-letni Mahomes pa je decembra utrpel poškodbo kolena, zaradi česar je moral na operacijo. Zdaj se je vrnil k treningom.

Po podaljšanju za dve leti bo Patrick Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL glede na povprečno letno plačo. | Foto: Reuters Po podaljšanju za dve leti bo Patrick Mahomes spet najbolje plačani podajalec v NFL glede na povprečno letno plačo. Foto: Reuters

"V zadnjem desetletju je Patrick postal ena najbolj ikoničnih in priljubljenih športnih osebnosti vseh časov," je za ESPN povedal lastnik Chiefs Clark Hunt.

"Naši ekipi je pomagal do petih nastopov v super bowlu in treh naslovov prvaka, imel je ključno vlogo pri oblikovanju blagovne znamke Chiefs in uveljavljanju Kansas Cityja na svetovnem odru, poleg tega pa je bil izjemen vzornik v skupnosti. Je generacijski talent in elitno človeško bitje, in zelo sem navdušen, da bo še naprej vodil našo ekipo," je dodal Hunt.

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