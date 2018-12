Nogometaši Atlante v drugem letu obstoja do naslova prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Atlante United so v drugem letu svojega obstoja osvojili naslov prvaka severnoameriške lige MLS. V finalu so v Atlanti premagali Portland Timbers z 2:0 (1:0). Zadetka sta dosegla Josef Martinez (39. minuta) in Franco Escobar (54.).