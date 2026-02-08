Športne sanje Nike Brajkovič Mihelič so se razblinile že pri 19 letih, ko se je pot nekdanje uspešne badmintonistke končala zaradi strganih kolenskih vezi. Kljub temu da je bilo to obdobje za nekdanjo športnico vse prej kot enostavno, pa se je ravno zaradi tega porodila ideja o uspešni podjetniški poti, kjer v svoji drugi karieri pri zgolj 23 letih podira mejnike s svojo uspešno kozmetično znamko Néa Maliá.

"Čeprav se sliši klišejsko, zdaj vedno pravim, da vsaka slaba stvar je za nekaj dobra," nam je o prehodu v svojo Drugo kariero razlagala s širokim nasmehom nekdanja badmintonistka Nike Brajkovič Mihelič, ki je, kljub temu da bo v kratkem dopolnila šele 24 let, doživela veliko več kot marsikdo v celotnem življenju. Sanje, da bo njeno življenje podrejeno badmintonu, kjer je pred tem nizala uspeh za uspehom, so se končale s težko poškodbo, ki je za vedno spremenila njeno življenje in pot.

"Spomnim se trenutka, ko sem izvedela, da imam na turnirju na Madžarskem strgano vez, pa tudi dogodkov na igrišču, ko mi je zdravnik dejal, da če lahko pokrčim in iztegnem nogo, je vse dobro, in v navalu adrenalina je vse delovalo. Bil pa je takrat prenos tekme v živo in tudi moja mami, ki je gledala dogajanje na prenosu, je dejala, da je nekaj hudo narobe, ker je rekla, da še ni slišala, da bi kdaj tako zakričala," se danes spominja nekdanja športnica, zdaj pa študentka in podjetnica.

V svoji drugi karieri je badmintonski lopar zamenjala za kozmetično znamko. Foto: Ana Kovač

Potem je sledila magnetna resonanca in diagnoza strganih vezi. "Vedela sem, da sledi leto dni rehabilitacije, svet se mi je podrl, spraševala sem se, kdo sploh sem, ko nisem športnica. A zdaj drugače gledam na te stvari. Če ne bi doživela vsega tega, ne bi znala ceniti tega, kar imam danes. Hkrati pa me je vse skupaj dodatno motiviralo in tudi dalo previdnost, da se ne identificiraš kot oseba le s tem, kar počneš. Enako je tudi zdaj s podjetjem, to nisem jaz, je le nekaj, kar počnem," razmišlja Brajkovič Mihelič.

Iz poškodbe se je rodila druga kariera

A po poškodbi je zanjo sledilo res težko obdobje. "Ker sem se že pred tem odločila, da ne bom šla na faks, ampak bom leto dni pavzirala. Potem je novembra sledila poškodba. Takrat sem bila res v težkem obdobju, ne bom rekla, da sem bila depresivna, samo žalostna, ker nisem vedela, kaj počnem, ker odkar pomnim, se je vse vrtelo okoli športa in šole. Tisto obdobje je bilo kar prelomno, potem pa sem iskala eno stvar, ki bi se je lotila." Če se ne bi zgodila njena prva kariera, se ne bi niti njena druga. Tako se je ob koncu športnega dela poti spontano razvila zamisel o drugi.

Zaradi težav z lasiščem se je porodila ideja o olju. Foto: Ana Kovač

"Sama sem imela že v času športne poti ogromno težav z lasiščem, ker sem ves čas nosila čop, imela sem lase vlažne od potu, ker sem trenirala dvakrat na dan. Res sem imela težave s suhim lasiščem. Poskusila sem res veliko lekarniških izdelkov, nič mi ni pomagalo, potem pa sem naletela na oljenje lasišča. Tega takrat ni bilo mogoče dobiti v Sloveniji, tako da je to postal en takšen moj mini projekt. Kar me je tudi pripeljalo do tega, je bilo to, da so bile poštnine nerealno drage, pa tudi v veliko izdelkih niso bile zares kakovostne sestavine," razlaga.

Zatem se je lotila iskanja rešitve. "Pomagala mi je babica, ki me je povezala s sosedo, ki je doktorica farmacije, in je ona potem zame zadevo formulirala, vse skupaj je potem steklo povsem spontano. Primarno sploh nisem imela namena, da bi šlo to na trg. Ampak ker je meni vse skupaj tako pomagalo, sem dala neke vzorčke še znancem, ki so imeli podobne težave, potem pa je hitro prišlo do vprašanj, kje se lahko to kupi." Zatem je po nekaj verzijah sledila tista res prava, povezala se je tudi z nekaterimi vplivnicami na Instagramu in hitro je nastal "bum". "Očitno je bilo, da ljudje to iščejo, tako da smo v prvih dveh tednih razprodali že prvih sto kosov," se z nasmehom spominja nekdanja badmintonistka. Projekt, za katerega so vsi mislili, da bo postranskega pomena, je rastel in rastel.

Foto: Ana Kovač

Tako se je razvila kozmetična znamka z imenom Nea Malia. "Nike, torej moje ime, je v grščini boginja zmage in sem potem iskala nekaj, da bi bilo malce povezano v grščini. Nea Malia pa v grščini pomeni "novi lasje", tako da se je potem hitro vse poklopilo in je bilo to to," razlaga.

Na trg so najprej prodrli z oljem za lasišče. "To je še zdaj naš primarni izdelek in še vedno bestseller. Potem smo lansirali masko za lase z UV filtri in svilenimi proteini, posebnost te maske je, da zaščiti vaše lase pred soncem, tako da je ta poleti največji hit. Zatem smo lansirali še moško verzijo olja, ki se lahko uporablja tako za brado kot za lasišče. Zdaj imamo še šampon, pa tudi olje za krepitev trepalnic in obrvi," razlaga Brajkovič Mihelič, ki ji na poti močno pomaga tudi dejstvo, da je sama študentka smeri Kozmetologija na Fakulteti za farmacijo.

"Že prej sem bila prepričana o študiju farmacije, potem z razvojem produktov pa je bila spontana še odločitev, da se vpišem na smer Kozmetologija. Poleg tega sem v tistem letu že spoznala zakonodajo, kar se tiče embalaže izdelka, ocene varnosti in regulativ. Oktobra sem se vpisala na fakulteto, 15. decembra pa lansirala izdelek, tako da sem oboje usklajevala. Seveda mi brez podpore bližnjih ne bi uspelo. Začela sem vse skupaj sama, potem mi je pomagal zdaj bivši fant, ki je zdaj moj poslovni partner, pa njegova mama, ki ima še frizerski salon in je zdaj zadolžena za pakete in osebne prevzeme. Potem imamo še marketinški del in "dizajnerko", zdaj razmišljam v smeri, da bom potrebovala še nekoga za socialna omrežja, ker to vzame ogromno časa. Tu so seveda še vsi moji, ki so moja moralna podpora," pravi.

Foto: Ana Kovač

Čeprav je njena zgodba ena tistih o uspehu, pa pot do nje nikakor ni bila enostavna. "V tistem letu po poškodbi sem s tisto poškodovano nogo delala v klicnem centru, tako da sem se malce naučila prepričati ljudi (smeh, op. p.). Potem tudi v eni trgovini, ves zaslužen denar pa sem dajala izključno za podjetje in prvo zalogo, tako da je šlo vse iz mojih lastnih sredstev, doma mi res niso finančno nič pomagali, ker sem želela to storiti sama. Vse skupaj se je zgodilo res organsko. Do pred leta in pol sploh nismo uporabili nobenega Meta ali Googlovega orodja. Mogoče je tudi nekoliko bolj enostavno, če se vsega lotiš tako mlad, ker nekako nimaš česa izgubiti. Bila sem študentka, hkrati pa se je generiral denar, ki smo ga lahko porabili v razvoju. Tudi zdaj poskušamo čim več denarja zadržati v podjetju," razlaga uspešna podjetnica, ki ji je ogromno na novi poti pomagal tudi šport.

Šport temelj za podjetniško pot

Od sedmega leta je bila povsem predana badmintonu, pri enajstih letih se je njena zgodba začela dvigovati, nato pa so se začeli turnirji najprej na državni ravni, nato še mednarodni. "Šport mi je dal ogromno, v prvi vrsti disciplino, pa delovne navade, ker veš, da če ne boš vlagal, ne bo niti dobrih rezultatov. Tu je še odrekanje, pa to, da ti ni nič podarjenega. Badminton je res zelo razgiban šport, imeti moraš ogromen razpon znanja, pa od mirnosti do eksplozivnosti, vzdržljivosti, do inteligence glede taktike. Res moraš biti ves čas v pripravljenosti," pravi.

Je večkratna državna prvakinja v mlajših kategorijah. Foto: Grega Valančič

Vse, kar ji je dal šport, ji močno pomaga tudi na podjetniški poti. "Že od časov treningov dvakrat na dan imam zelo strukturiran urnik, hkrati pa moram ves čas nekaj početi. Stvari so me ves čas zanimale, veliko sem brala, ves čas sem se želela izobraževati in učiti in ravno zaradi tega se mi zdi, da je vse skupaj sledilo spontano. Na koncu pa opažam, da imajo mladi ob prestopu na neko novo pot težavo s spraševanjem. V bistvu sama ob vseh mojih zamislih in vprašanjih še nisem dobila odgovora ne ali pa ne bom ti pomagal. Treba si je le upati in ne obupati," je prepričana nekdanja badmintonistka.

Projekt Štartaj Slovenija in izbor Mladi podjetnik leta

S svojo linijo je sodelovala tudi v Sparovem projektu Štartaj Slovenija, bila je tudi finalistka izbora Mladi podjetnik leta 2025. "Štartaj Slovenija je bila res odlična izkušnja, s tem smo odprli en čisto nov segment kupcev starejših, ki zahajajo v te trgovine, ker prej smo imeli precej mlado populacijo, nekje od 25. do 35. Veliko mi pomeni, da nam ljudje zaupajo, pa tudi ta stik, ki sem ga imela s kupci na promocijah, je bil odličen," pravi, ob tem pa poudarja, da se stranke v veliki večini vračajo k njim. In kaj jih prepriča?

Foto: Ana Kovač

"V prvi vrsti učinkovitost in rezultati. Spomnim se, ko smo začeli, da je stranka kupila olje, potem je ta priporočila svoji sosedi iz iste ulice in kar naenkrat je iz iste ulice začelo naročati deset ljudi. Po drugi strani pa je tudi ta naša zgodba, da sem na koncu jaz študent, da sodelujemo z doktorji farmacije, sodelujemo z lokalnimi slovenskimi proizvajalci. Razumem tudi potrošnike, da je včasih težko odšteti recimo 30 evrov za olje, če v trgovini industrijskega dobiš za deset, a pogosto potem dobim opazko, veste, vaše olje mi je res pomagalo, tisto mi pa ni. Ko se enkrat fokusiraš na kakovost, je potem težko prodati poceni izdelek, ker so tudi same sestavine toliko dražje."

"Sama vedno delam vse tako, kot začutim in grem na pot, ki se meni zdi pravilna, ker sem ugotovila, da če poslušam druge in šolske pristope, kako deluje marketing, potem delujejo delno. Na koncu je vsaka pot drugačna. Pomembno se mi zdi, da se kupce izobražuje, ker sem tudi sama pogosto na drugi strani in razumem," je prepričana Brajkovič Mihelič, ki ne skriva niti želja za prihodnost, a ob tem tako kot prej v športu ostaja potrpežljiva in vztrajna.

Foto: Ana Kovač

"Kolikor se sliši klišejsko, si res želim pomagati čim več ljudem, torej s tem ciljam tudi na tujino. Vem, da se bom morala tega lotiti postopoma in previdno. Zaenkrat so se vse stvari odvile, kot so se morale in verjamem, da bo šlo tako naprej. Pa tudi širjenje v frizerske salone, pa sodelovanje s Sparom. Moja želja je pa tudi, da bi enkrat stali v Sephori, pot je še dolga, a počasi se daleč pride," je še sklenila tokratna gostja Druge kariere.

