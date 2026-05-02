Nika Koren v Tadžikistanu popoldne v boj za bron

Slovenska judoistka Nika Koren se bo na grand slamu v Dušanbeju v Tadžikistanu popoldne borila za bronasto kolajno. Njena tekmica bo Clemence Eme iz Francije, ki je bila letos tretja na grand slamu v Taškentu.

V uvodu se je Niki Koren, 22-letni Ljubljančanki, nasmehnila sreča, saj njena prva tekmica Britanka Rachel Hawkes ni stopila na blazino, s čimer se je Slovenka neposredno uvrstila v četrtfinale.

Agresivno Italijanko Irene Pedrotti je v naslednji borbi varovanka Luke Kuralta vrgla za juko že kmalu po uvodu, nato pa se spretno branila vse do konca, pred tem ji je uspel še drugi met.

V polfinalu je bila premočna Avstrijka Michaela Polleres, nosilka olimpijskih kolajn iz Tokia 2020 in Pariza 2024. Po 45 sekundah je tekmica izkoristila slab napad tekmovalke Bežigrada. Ko se je Koren nato popolnoma odprla, jo je Avstrijka minuto in 10 sekund pred koncem presenetila še z iponom.