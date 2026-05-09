Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
9. 5. 2026,
17.05

Osveženo pred

1 ura, 28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nika Koren judo

Sobota, 9. 5. 2026, 17.05

1 ura, 28 minut

Judo, grand slam, Astana

Nika Koren v Kazahstanu le do prvega kroga

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nika Koren | Nika Koren | Foto Luka Kotnik

Nika Koren

Foto: Luka Kotnik

Edina slovenska judoistka na grand slamu v Astani Nika Koren je dvorano svetovnega prvenstva 2027 s porazom zapustila že po prvem krogu. Dobrih 20 sekund pred koncem je izgubila dvoboj z zmagovalko zadnjih dveh vseameriških prvenstev, Brazilko Silvo.

Brazilka Silva je na koncu osvojila tretje mesto, zmagala je Francozinja Clemence Eme pred Nemko Miriam Butkereit, drugi bron je osvojila Nizozemka Sanne van Dijke.

Serija največjih tekmovanj v judu se bo nadaljevala konec junija z grand slamom v mongolskem Ulan Batorju in veliko nagrado v Qingdau na Kitajskem.

Nadaljuje pa se serija manjših tekmovanj. Že ta teden tekmovalci tekmujejo v gruzijskem Goriju, kjer je tekmovalka slovenjgraškega kluba Jevgenija Gajić zmagala v kategoriji do 70 kg.

Nika Koren judo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.