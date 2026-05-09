Nika Koren v Kazahstanu le do prvega kroga

Edina slovenska judoistka na grand slamu v Astani Nika Koren je dvorano svetovnega prvenstva 2027 s porazom zapustila že po prvem krogu. Dobrih 20 sekund pred koncem je izgubila dvoboj z zmagovalko zadnjih dveh vseameriških prvenstev, Brazilko Silvo.

Brazilka Silva je na koncu osvojila tretje mesto, zmagala je Francozinja Clemence Eme pred Nemko Miriam Butkereit, drugi bron je osvojila Nizozemka Sanne van Dijke.

Serija največjih tekmovanj v judu se bo nadaljevala konec junija z grand slamom v mongolskem Ulan Batorju in veliko nagrado v Qingdau na Kitajskem.

Nadaljuje pa se serija manjših tekmovanj. Že ta teden tekmovalci tekmujejo v gruzijskem Goriju, kjer je tekmovalka slovenjgraškega kluba Jevgenija Gajić zmagala v kategoriji do 70 kg.