Neža Klančar v Estoniji po normo za evropsko prvenstvo

Plavalka Neža Klančar bo konec tedna nastopila na pokalu Zirk v Estoniji. V bazenu Aura Centre v Tartuju glede na formo na nedavnem državnem prvenstvu lahko računa tudi s potrditvijo norme za nastop na evropskem prvenstvu poleti v Parizu.

Zaenkrat imata 100-odstotno normo le Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič, že ta vikend pa naj bi spisek dopolnila tudi olimpijska finalistka iz Pariza 2024, ki se bo poleti vrnila v francosko prestolnico.

"Kakšno normo?" je bil odgovor Neže Klančar na vprašanje o lovljenju potrditve za nastop na EP ob vstopu v leto 2026, s čimer je dala jasno vedeti, da se na normo ne pripravlja, ampak je to nekaj, s čimer se sploh ne ubada in bo prišlo samo od sebe.

Norme Ljubljančanka še nima, saj je lani vse do novembra zaradi poškodbe ostala brez tekmovanj, nato pa se je jeseni vrnila z rekordom v Zagrebu, rekorde dosegala tudi na EP v 25-metrskih bazenih v Lublinu in nato pred dnevi tudi na državnem prvenstvu v Ljubljani, a so vse te tekme potekale v krajšem bazenu.

Brez pričakovanj, samo uživanje

Največje presenečenje je Klančar pripravila na DP v Ljubljani, kjer je kljub temu, da si je po decembrskem EP privoščila počitnice na Baliju, vseeno spet dosegala rekorde in bila v nekaterih disciplinah celo hitrejša kot na prvenstvu stare celine v Lublinu. "Samo plavala sem. Ničesar nisem pričakovala, samo uživala."

"To je samo dokaz, da je ta bazen res hiter in tukaj si želim več tekem, veliko tekmovanje. Z montažnim bazenom bi imeli lahko tudi EP v dolgih bazenih. In zakaj ne. Imamo lep bazen, zelo blizu dobre hotele in Ljubljana je zelo lepa," si je še zaželela plavalka Olimpije.

Izjemno je Klančar presenetila tudi zaradi dejstva, da je na DP plavala rekorde brez prave konkurence. "Sama z motivacijo nimam težav. Plavaš zase. Seveda v močni konkurenci tudi malo tekmuješ, a konec koncev plavaš sam svojo tekmo, veš, kaj moraš narediti, in če to narediš, si hiter."

Pod okriljem trenerja Toma Rustona

In motivacije ne manjka, posebej ne po tem, ko se je po olimpijskem finalu v Parizu pridružila skupini trenerja Toma Rustona. "Drug drugega vlečemo naprej, kar je dobro za celo skupino. Tudi vzdušje je luštno, razumemo se in v plavanju zelo uživam. Dokler bo tako, bom zanesljivo plavala."

In da je željna uspehov, je potrdila tudi med počitnicami na sanjskem Baliju, kjer je dva treninga opravila pri legendi avstralskega plavanja Michaelu Klimu.

"Med EP sem stopila v stik z njim prek svojega trenerja. Gre za plavalca iz avstralske zlate generacije z Ianom Thorpom, zato je bila želja na moji strani seveda velika, pa tudi izjemna čast, da lahko spoznam takega trenerja in plavalca. Ob srečanju sme bil vesela, ko sem videla, da spremlja tudi moje dosežke."