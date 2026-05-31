STA

Nedelja,
31. 5. 2026,
19.18

Neža Klančar

Nedelja, 31. 5. 2026, 19.18

Barcelona, plavanje

Neža Klančar še šesta na 50 m prosto

Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Barceloni danes z izidom 24,97 osvojila še šesto mesto na 50 m prosto.

Plavalka Olimpije Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Barceloni danes z izidom 24,97 osvojila še šesto mesto na 50 m prosto. Dan pred tem je bila 11. na 100 m prosto.

Na močno zasedeni seriji tekmovanj se je slovenska finalistka olimpijskih iger v Parizu 2024 bolje odrezala v Monte Carlu in Canetu, kjer se je uvrščala tudi na stopničke. Sledi nova serija treningov in konec junija tudi nastop na mitingu Sette Colli v Rimu.

Plavalka Olimpije je bila danes od stopničk oddaljena tri desetinke sekunde. S 24,33 je zmagala Nizozemka Milou Van Wijk pred Siobhan Haughey iz Hongkonga (24,45) in Kanadčanko Taylor Ruck (24,67).

Izstopali so še nekateri posamezniki. Ruck je 100 m hrbtno zmogla v 58,71 sekunde, Italijanka Simona Quadarella 1500 m prosto v 15:58,41 minute in Američan Ilya Kharun 50 m delfin v 22,99 sekunde.

