Neža Klančar izpolnila normo za evropsko prvenstvo

Neža Klančar je na mitingu Zirk Cup v estonskem Tartuju z zmago in rekordom mitinga 26,53 na 50 m delfin izpolnila tudi normo za letošnje evropsko prvenstvo. To bo poleti v Parizu, kjer je Klančar s finalom na olimpijskih igrah 2024 na 50 m prosto dosegla svoj največji uspeh v karieri doslej.

Dopoldan je Neža Klančar s 56,42 dosegla tudi rekord mitinga na 100 m prosto, popoldan pa v tej disciplini ni nastopila. "Finale sem odpovedala, saj sem se že ob odhodu v Estonijo počutila malce slabo. Ničesar nisem želela tvegati, saj zdaj odhajam na tritedenske priprave na Tajsko, kjer se bom lahko pripravljala le, če bom zdrava."

Že v soboto je Klančar zmagala tudi na 50 m prosto, kjer je finalni del tekmovanja potekal na izpadanje. Tako kot v predtekmovanju je bila najhitrejša tudi v treh tekmah na izpadanje, s 25,55 pa v finalnem dvoboju poskrbela za nov rekord mitinga.

"Te tekme na izpadanje imam res rada. Lahko sem plavala progresivno, kar je vedno dober trening. Sicer pa se na taki tekmi vrne spomin na evropsko prvenstvo mlajših članov leta 2023 v Dublinu, kjer sem osvojila tri zlate kolajne, eno prav na tekmi na 50 m na izpadanje," je po nastopu povedala plavalka.

Nad samo tekmo je bila Ljubljančanka izjemno navdušena, vseeno pa pravi, da bo močno premislila, če se bo v Tartu vrnila. "Tukaj je ekstremen mraz. Zjutraj smo imeli 23 stopinj pod ničlo, oblekla sem dvojne hlače, masko za obraz, pa so mi zmrznile trepalnice. Morda bi jo morali prestaviti na kasnejši termin."

Naslednji nastop Klančar načrtuje aprila v Stockholmu.