Avtor:
STA

Sobota,
14. 2. 2026,
21.45

1 ura, 16 minut

Neža Klančar plavanje

Plavalni miting Zirk Cup

Neža Klančar do zmage v Estoniji

Avtor:
STA

Neža Klančar, Tomaž Torkar - trening Ilirija | Neža Klančar je zmagala v Estoniji. | Foto Aleš Fevžer

Neža Klančar je zmagala v Estoniji.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska plavalka Neža Klančar je v soboto dosegla zmago na 50 m prosto na mitingu Zirk Cup v estonskem Tartuju. V posebnem formatu tekmovanja na izpadanje je v finalu za slavje zadostoval dosežek 25,55.

V posebnem formatu tekmovanja so si plavalke v kvalifikacijah priborile popoldanski finale. Tam je najprej odpadla četverica, v polfinalu še dve, v finalu pa sta se za zmago pomerili Neža Klančar in domača plavalka Ksenia Bazanova, ki pa ni zdržala visokega ritma in je v finalu zaostala kar 2,11 sekunde.

V nedeljo Klančar čakata še nastopa na 50 m delfin in 100 m prosto, kjer bo imela članica ljubljanske Olimpije priložnost tudi, da potrdi normo za nastop na evropskem prvenstvu poleti v Parizu.

