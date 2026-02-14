Neža Klančar do zmage v Estoniji

Slovenska plavalka Neža Klančar je v soboto dosegla zmago na 50 m prosto na mitingu Zirk Cup v estonskem Tartuju. V posebnem formatu tekmovanja na izpadanje je v finalu za slavje zadostoval dosežek 25,55.

V posebnem formatu tekmovanja so si plavalke v kvalifikacijah priborile popoldanski finale. Tam je najprej odpadla četverica, v polfinalu še dve, v finalu pa sta se za zmago pomerili Neža Klančar in domača plavalka Ksenia Bazanova, ki pa ni zdržala visokega ritma in je v finalu zaostala kar 2,11 sekunde.

V nedeljo Klančar čakata še nastopa na 50 m delfin in 100 m prosto, kjer bo imela članica ljubljanske Olimpije priložnost tudi, da potrdi normo za nastop na evropskem prvenstvu poleti v Parizu.

