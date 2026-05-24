Avtor:
STA

Nedelja,
24. 5. 2026,
20.11

Osveženo pred

3 ure, 15 minut

plavanje Neža Klančar Monte Carlo

Monte Carlo, plavalna serija Mare Nostrum

Neža Klančar do drugega mesta v Monte Carlu

Neža Klančar | Neža Klančar je potrdila tudi normo A za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti. | Foto Anže Malovrh/STA

Neža Klančar je potrdila tudi normo A za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti.

V Monte Carlu se je začela letošnja plavalna serija Mare Nostrum, kjer se je plavalka Olimpije Neža Klančar v tekmi na izpadanje uvrstila na drugo mesto na 50 m prosto. V finalu jo je ugnala dvakratna svetovna prvakinja na 100-metrski razdalji Nizozemka Marrit Steenbergen.

Neža Klančar je morala za zmagovalni oder v vodo kar petkrat. Svoj izid 25,26 iz kvalifikacij je nato v tekmah najboljše osmerice na izpadanje stopnjevala na 25,00, 24,83, 24,76 in 24,75 ter potrdila tudi normo A za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Budimpešti.

"Zelo sem zadovoljna, saj sem lepo stopnjevala nastope in na koncu dosegla drugi najboljši izid v karieri. Dosežki z olimpijskih iger in finale v Parizu so seveda druga zgodba, saj sem bila tam v vrhunski formi, izidi danes in včeraj pa so zelo lepi. Kot vsak plavalec pa si seveda želim biti vedno še malo hitrejša," je bila v pogovoru za STA vesela Ljubljančanka.

Zelo zadovoljna je bila tudi s formatom tekme. "Ne maram nastopov na izpadanje, ko moram na startni kamen vsake tri minute. Tukaj pa smo imeli s soboto kvalifikacije, popoldan pa osmino finala in četrtfinale, danes pa polfinale in finale in vedno je vmes vsaj eno uro časa, da se lahko pripravimo."

Iz Monte Carla bo Klančar potovala na naslednji tekmi v seriji v Canet in Barcelono, kjer ima prijavljena tudi nastopa na 50 m delfin in 100 m prosto, pred EP pa jo pomemben test čaka še konec junija na mitingu Sette Colli v Rimu.

