"Ti si malo nor," bi Žiga Lin Hočevar odgovoril tistemu, ki bi mu pred tednom dni napovedal, da bo isti konec tedna pisal maturo in dvakrat zmagal v svetovnem pokalu. A prav to se je zgodilo v Tacnu, kjer je šele 18-letni Ljubljančan spisal eno najbolj neverjetnih slovenskih športnih zgodb zadnjega obdobja. Žal pa je v njegovo športno pravljico zarezala velika izguba in bolečina.

Žiga Lin Hočevar, kajakaš in kanuist na divjih vodah, je imel v domačem Tacnu izjemen konec tedna. Mladi, šele 18-letni slovenski športnik, je dosegel dve zmagi v svetovnem pokalu. Najprej je slavil v kanuju, nato pa je suvereno zmagal še v kajak krosu. Medtem ko so njegovi vrstniki konec tedna trepetali predvsem zaradi mature, je Žiga Lin Hočevar v Tacnu bolj trepetal za svoje uspehe. Pravzaprav je v soboto, dobro uro po maturi, sedel v čoln in zablestel v najboljši mogoči luči, saj je premagal najboljše tekmovalce sveta. Ob njegovih izjemnih rezultatih pa je v nedeljo v kajakaški svet zarezala velika bolečina in šok. Za vedno se je poslovil Dušan Konda, človek, ki je bil z vsem srcem predan temu športu. Tudi Žiga Lin ga je zelo cenil in še dan po tem je težko izbral besede o pretresljivi izgubi v kajakaškem svetu.

Žiga Lin Hočevar je konec tedna v Tacnu dosegel dve zmagi.

Če bi vam kdo pred tednom dni rekel, da boste isti konec tedna pisali maturo in dvakrat zmagali v svetovnem pokalu, kaj bi mu odgovorili?

Če bi mi kdo pred tednom dni rekel, da bom isti konec tedna pisal maturo in dvakrat zmagal v svetovnem pokalu, bi mu verjetno rekel: "Ti si malo nor (smeh, op. p.)." Po eni strani sem verjel, da sem sposoben dobro pisati maturo in zmagati v kanuju. V krosu pa sem potihoma upal, da bi se mi uspelo prebiti v finale in tam ne končati na četrtem mestu. Ne vem pa, če sem zares verjel, da bom zmagal, ker nikoli ne veš točno, kje si. Res pa je, da mi je na zadnjih dveh tekmah šlo zelo dobro, zato sem imel nekaj več samozavesti.

Kaj je bilo v soboto težje, sedeti pri maturi ali nato priti v Tacen in vsem pokazati takšno vožnjo?

Mislim, da je bil vseeno težji Tacen. Ko sem šel na maturo, sem pravzaprav šele med vožnjo tja prvič zares pomislil, da grem pisat maturo. Bil sem tako osredotočen na tekmo. V bistvu sem bil zelo nervozen, ker sem si res želel pokazati to, kar znam. Sama matura je potem prinesla še dodaten stres, ker gre za nekakšen "one shot" in nikoli ne veš, kakšno polo bodo sestavili. Bilo je kar naporno in stresno, ampak vseeno mislim, da je bil Tacen še težja naloga.

Ko sva se pogovarjala pred tekmami, ste mi dejali, da je bilo vse skupaj precej na robu. Ste imeli kdaj občutek, da bi se vam lahko vse skupaj podrlo?

Uf, seveda. Ves čas sem imel občutek, da ne vem povsem, ali bo vse skupaj šlo skozi. En dan pred tekmo so celo spremenili časovnico. Že januarja sem približno predvideval, kako bo videti moj 30. maj, potem pa se je vse skupaj premaknilo za pol ure, tako da sem imel res zelo malo časa. Ko sem prišel v Tacen, sva šla z očetom samo na hitro pogledat progo, potem pa sem se moral takoj začeti pripravljati na tekmo.

Res nisem vedel, ali se bo vse skupaj izšlo. Ljudje nimamo neskončno energije, predvsem psihične ne. Fizično smo dobro pripravljeni, saj za to treniraš vse leto, da si na dan tekme pripravljen. Veliko večje vprašanje pa je psihična pripravljenost. Nikoli ne veš, ali bodo možgani oziroma glava dovolili, da vse te pritiske zmoreš.

Kako je bila videti tista ura med maturo in tekmo? Kaj se dogaja v glavi, ko še pred kratkim sediš v šolski klopi, nekaj trenutkov pozneje pa si na startu svetovnega pokala?

Tukaj smo si ljudje precej različni. Jaz znam zelo hitro preklopiti oziroma sem se tega skozi gimnazijo kar naučil. Velikokrat se zgodi, da pišeš test in ne veš, ali si ga napisal dovolj dobro, potem pa te čez pol ure že čaka trening. Na takšne stvari se moraš hitro privaditi.

Na primer Eva, moja sestra, je glede tega večji perfekcionist in ji šola pomeni veliko več. Ko je ona pisala maturo in nato isti dan odšla na evropsko prvenstvo, vem, da je celo pot razmišljala, ali je vse skupaj napisala dovolj dobro. Jaz pa sem se usedel v avto, poslušal glasbo in bil ob prihodu v Tacen že povsem osredotočen na tekmo.

Na maturo sem pomislil samo takrat, ko so me ljudje spraševali, kako mi je šlo. Zdelo se mi je, da sem pisal v redu, zato se nisem želel obremenjevati za nazaj. Tega ne moreš več spremeniti. Lahko se samo pripraviš na to, kar te še čaka. Takrat je bil moj fokus samo še na tekmi. Pred vsako tekmo grem v svoj svet in se popolnoma osredotočim nase.

Nato je sledila zmaga v kanuju. Zmagali ste z veliko razliko. Ste s tem postavili nove mejnike ali je bila to preprosto vaša odlična vožnja?

Mislim, da je danes ta šport že tako napreden, da vsi poznamo najboljše linije. Vsaka napaka se zelo pozna. Jaz si v tej vožnji nisem privoščil večje napake in mislim, da je bil to tudi glavni razlog za tako veliko razliko. Vožnja je bila od prvih vrat naprej zelo suverena in težko bi kaj posebej dodal. Za takšno vožnjo bi takoj podpisal, ker se mi zdi, da je bila res zelo dobra.

Po zmagi v kanuju je prišla še zmaga v kajak krosu. Je bila ta zmaga bolj sproščena ali je bila zaradi želje po dokazovanju, da zmorete tudi v krosu, še toliko bolj posebna?

Mogoče je bilo malo podobno kot včasih, ko sem si predvsem sam želel uspeti in ni bilo toliko zunanjega pritiska. Zavedam se, da bodo zmage v kajak krosu zelo težke, ker to ni moja primarna disciplina in tudi nisem ravno grajen za takšen način tekmovanja.

Vedno sem vedel, da bom moral izkoristiti vsako priložnost, ki jo dobim. Včeraj sem imel daleč najboljši start od vseh in to sem znal zelo dobro izkoristiti. Čez zimo smo naredili ogromno dela in vedel sem, da je najbolje, da se čim prej oddaljim od preostalih in jih pustim za sabo. Če bi se začeli prerivati in boriti med seboj, bi bilo vse skupaj veliko težje.

Rekli ste, da ste si vedno želeli zmagati kot Klaebo ali Pogačar, torej da imate prednost in nikogar za sabo. Je bil to v krosu za vas popoln scenarij?

Točno to. To je bil zame popoln scenarij. V slalomu si praktično nikoli ne moreš privoščiti, da bi pred ciljem dvignil roke, v kajak krosu pa je tudi to prava redkost. Sam sem si res želel, da bi lahko že pred zadnjimi vrati dvignil roke, ker takšne stvari v našem športu doživiš zelo redko. In da, to je bil zame res popoln scenarij.

Zdaj imate še dve novi zmagi v svetovnem pokalu. Bi si želeli zmagati v vseh disciplinah? Do popolnega izkupička vam manjka le še zmaga v kajaku.

To je bila vedno ena mojih večjih sanj, ker se zavedam, kako težko je kaj takšnega doseči v članski konkurenci. Na mladinskem svetovnem prvenstvu mi je uspelo zmagati v vseh štirih disciplinah, pri članih pa bo to precej težje. Raven je veliko višja in že en naslov je izjemno težko osvojiti. Zelo pa sem ponosen, da mi je uspelo priti na stopničke v vseh disciplinah. Upam, da mi bo čez nekaj let uspelo zmagati še v kajaku. To bi bil zame res popoln izkupiček.

Ste po takšnem koncu tedna in prespani noči sploh imeli čas dojeti, kaj vam je uspelo narediti, ali je bilo vse skupaj prehitro?

Mislim, da bo pravi občutek še prišel. To sem se nekako naučil že iz preteklih izkušenj. Pogosto šele čez nekaj časa zares dojameš, kako velik rezultat si dosegel, mogoče šele čez eno leto. Takrat vidiš, kako težko je bilo vse skupaj in kako posebni so bili ti trenutki.

Vsako leto se bolj zavedaš, kako dobri so bili nekateri prejšnji rezultati. Ko si sredi vsega dogajanja, gre vse zelo hitro in nimaš veliko časa za razmišljanje. Šele pozneje vse skupaj dobi pravo vrednost.

Kako so doma spremljali ta konec tedna? Je bilo več pogovorov o maturi ali o zmagah?

Mislim, da je bila glede mature doma predvsem miselnost takšna, da je to pač treba opraviti. Tukaj ni bilo veliko debate. Več smo se pogovarjali o športu, ker mi pri tem lahko veliko bolj pomagajo, predvsem z nasveti in podobnimi stvarmi. Pri maturi pa je tako, da moraš na koncu vse narediti sam. Kar sem se naučil, sem se naučil. Če gledam osebno, je bil zame svetovni pokal vseeno veliko težja preizkušnja, predvsem za telo in glavo.

V Tacnu ste pokazali tudi zelo čustveno plat, ko ste govorili o tragično umrlem Dušanu Kondi, kateremu ste posvetili tudi zmago v krosu. Kako težko je bilo tekmovati po tej žalostni novici za kajakaški šport?

Ta novica je bila res grozna. Težko sploh najdem prave besede, ker je bil Dušan res zelo pomemben človek za naš šport. V Celju je imel zares dobre namene in mislim, da smo bili tam najbližje temu, da bi končno dobili moderno progo. Tudi kot človek je bil vedno zelo velikodušen in srčen. Še vedno sem v šoku in vse skupaj je zelo težko predelati. Za naš šport je naredil res ogromno.

Trenutno ste na poti v Prago. Kako bodo videti vaši prihodnji dnevi, saj vas čakajo še šolske obveznosti?

Zdaj sem na poti v Prago, kjer bom treniral. Vmes se bom poskušal čim več učiti, konec tedna pa želim čim bolje tekmovati. V ponedeljek me čaka dan za počitek, ker bo do takrat vse skupaj že precej naporno. V torek zjutraj me čaka naslednji del mature, potem pa grem neposredno na tekmo svetovnega pokala v Augsburg. Upam, da bom ujel še zadnji termin za trening. Veliko bo vožnje in usklajevanja, ampak to je pač treba narediti.

