Avtorji:
B. B., STA

Nedelja,
17. 5. 2026,
12.02

Osveženo pred

13 minut

Lhakpa Kami Rita

Nedelja, 17. 5. 2026, 12.02

Nova rekorda

Nepalca z rekordnima vzponoma na vrh Everesta

Kami Rita | Kami Rita je bil že 32. na vrhu sveta. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Nepalec Kami Rita in njegova rojakinja Lhakpa sta zabeležila nova rekordna vzpona na vrh najvišje gore na svetu Everest. Za prvega je bil to že 32. vzpon na omenjeni vrh, medtem se je Lhakpa tja povzpela enajstič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Navdušenje nad njunim dosežkom so izrazili tudi v nepalski turistični organizaciji. "To je nov mejnik v zgodovini nepalskega gorništva," je dejal predstavnik omenjene organizacije Himal Gautam.

Kami Rita se je sicer prvič prebil na 8849 metrov nadmorske višine leta 1994, ko je opravljal dela za komercialno odpravo. Od takrat je na omenjeno goro splezal skoraj vsako leto.

Lhakpi je takšen podvig premierno uspel leta 2000, s čimer je postala prva Nepalka, ki se je lahko pohvalila s tem dosežkom.

Oba pripadata ljudstvu Šerp, ki je postalo znano predvsem po nosačih, ki so v preteklosti pomagali mnogim vrhunskim alpinistom. Njuni dosežki so zlasti v nepalskih turističnih krogih zelo cenjeni.

"Takšni rekordi ostale plezalce navdajajo s precejšnjim vznemirjenjem. Z njihovim podiranjem bo plezanje postalo varnejše, bolj dostojanstveno in bolje upravljano," je pomen početja obeh vrhunskih alpinistov opisal Gautam.

Nepalski plezalec je sicer leta 2024 ob prejšnjem rekordnem vzponu povedal, da je tovrstno početje zgolj njegovo delo, pri čemer nikoli ni imel namena dosegati rekordov.

Foto: Reuters

Zadnja leta prava turistična atrakcija

Vzponi na Everest so v Nepalu zadnja leta postali prava turistična atrakcija, o čemer priča tudi dejstvo, da so tamkajšnje oblasti za letošnjo sezono izdale že 492 dovoljenj za odpravo na vrh sveta.

Takšna politika sicer ni naletela na vsesplošno navdušenje, saj mnoge skrbi, da bi gora postala prizorišče množičnega turizma, oziroma da bi se tam zbralo preveč ljudi, kar bi se lahko zgodilo v primeru slabe vremenske napovedi, ko bi se zmanjšalo "okno" za plezanje.

Na najvišjo goro sveta se je sicer kot prvi leta 1953 povzpel Britanec Edmund Hillary, ki ga je spremljal Tenzing Norgay, prav tako pripadnik ljudstva Šerpa.

