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Avtor:
S. K.

Nedelja,
14. 6. 2026,
16.11

Osveženo pred

10 minut

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kajak kanu spust Nejc Žnidarčič Anže Urankar

Nedelja, 14. 6. 2026, 16.11

10 minut

Svetovni pokal v spustu na divjih vodah, Bratislava

Nejc Žnidarčič še enkrat na stopničkah

Avtor:
S. K.

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Nejc Žnidarčič, Bratislava | Nejc Žnidarčič je še drugič v dveh dneh stopil na oder za zmagovalce. | Foto Kajakaška zveza Slovenije

Nejc Žnidarčič je še drugič v dveh dneh stopil na oder za zmagovalce.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Slovenski spustaši na divjih vodah so tudi drugi dan tekme za svetovni pokal v sprintu v Bratislavi navdušili in poskrbeli za odličen ekipni uspeh. Znova se je na zmagovalni oder uvrstil Nejc Žnidarčič, ki je bil drugi. Anže Urankar je zasedel četrto mesto, Jon Šenk je bil šesti, Tjaš Til Kupsch deveti, Matija Preskar pa 15. Kajakašica Hana Bedernjak je finalno tekmo končala kot deseta, v kvalifikacijah pa je obstal Lenart Stanovnik.

Nejc Žnidarčič
Sportal Žnidarčič z novimi stopničkami na vrh svetovnega pokala

Primorski kajakaš Nejc Žnidarčič je tudi na prizorišču v Čunovem pri Bratislavi nadaljeval z odličnimi nastopi in potrdil vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na četrti tekmi svetovnega pokala v letošnjem letu ga je v finalu sprinta ugnal le Italijan Leonardo Pontarollo, ki je bil hitrejši za 57 stotink. Na tretje mesto se je uvrstil Francoz Raphael Bonnard, ki je zaostal za 1,17 sekunde.

Tik pod zmagovalnim odrom je tekmo končal Anže Urankar, ki se mu je zmagovalni oder izmuznil za vsega štiri stotinke.

Nov uspeh je dosegel tudi Jon Šenk, ki je bil šesti in je v skupnem seštevku svetovnega pokala drugi, Tjaš Til Kupsch je v finalu priveslal do devetega mesta, Matija Preskar pa je bil 15. V kvalifikacijah je obstal Lenart Stanovnik, ki je bil v drugem nastopu 16.

"Zelo sem zadovoljen z rezultatom, oziroma kar celim vikendom. Osvojil sem dve drugi mesti na progi, ki je tehnično zelo zahtevna. Uspele so mi dobre vožnje, kar je na tej progi kar zahtevno. V letošnji sezoni smo imeli štiri tekme svetovnega pokala in štirikrat sem stal na stopničkah, trikrat sem bil drugi, enkrat tretji. Na svetovnem prvenstvu sem bil četrti, zmagali smo v ekipnih tekmah, tako da gre sezona po načrtih. Čez dva tedna imamo še zaključek svetovnega pokala v Mezzani, kjer upam, da se bo nadaljeval ta niz osvajanja medalj. Zelo dobro mi kaže tudi v skupnem seštevku svetovnega pokala," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Žnidarčič.

V finalu je veslala tudi edina slovenska kajakašica na tej tekmi Hana Bedernjak. Uvrstitev v finale si je priveslala neposredno v prvi vožnji, kjer je imela četrti rezultat nastopa. V finalu ji nato ni uspelo ponoviti enake vožnje in zasedla je končno deseto mesto. Zmagala je Nemka Lisa Weber, druga je bila Italijanka Cecilia Panato, tretja pa še ena Nemka Luisa Puttkammer.

Mezzana bo preizkušnjo za svetovni pokal gostila med 25. in 28. junijem.

kajak kanu spust Nejc Žnidarčič Anže Urankar
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