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Avtor:
STA

Sobota,
20. 6. 2026,
14.11

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Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić

Sobota, 20. 6. 2026, 14.11

36 minut

Namizni tenis, WTT Star Contender, Lljubljana

Darko Jorgić v Tivoliju obstal že v osmini finala

Avtor:
STA

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Darko Jorgić | Darko Jorgić je obstal v osmini finala. | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić je obstal v osmini finala.

Foto: Aleš Fevžer

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić na domačem turnirju WTT Star Contende ni ponovil lanskega uspeha, ko se je uvrstil v polfinale. Letos se je njegova pot končala že v osmini finala, potem ko ga je s 3:1 (-11, 5, 3, 8) izločil 12. nosilec, Francoz Simon Gauzy.

Jorgić na letošnjem turnirju enostavno ni našel svoje igre. Potem ko je bil v prvem krogu prost, se je mučil že v drugem. V petkovem obračunu se je sicer še izvlekel, v dvoboju z za njega vedno neugodnim Francozom pa mu to ni uspelo.

Prvi, izenačen niz je sicer dobil, a nato se je pobuda povsem preselila na stran Gauzyja, ki je igral odlično, gladko dobil naslednja dva niza, v četrtem pa tekmecu ni dovolil možnosti za preobrat.

"Naredil sem preveč hitrih napak"

"Simon vrača veliko žogic na mizo, enostavno ga nisem mogel prebiti. Naredil sem preveč hitrih napak. Po dobljenem prvem nizu je vse šlo prehitro v njegovo korist, izgubljal sem dolge izmenjave, Gauzy je zasluženo zmagal," je bil po dvoboju razočaran Hrastničan, ki je priznal, da na tem turnirju ni bil pravi, to se je videlo že včeraj.

"Preveč napak sem delal, čeprav nisem mislil, kaj me čaka naprej, zbral sem bil le na svojega naslednjega tekmeca. Žal mi še tretjič zapovrstjo ni uspelo premagati Simona, a to moral sprejeti in se pripraviti na naslednji turnir v ZDA. Tam bo turnir še močnejši, turnir bo serije Smash, poskušal pa bom popraviti vtis iz Ljubljane," je dejal Jorgić, v Tivoliju šesti nosilec.

Če bi dvoboj z Gauzyjem dobil, bi ga v četrtfinalu čakal Japonec Hiroto Shinozuka, ki je v osmini finala presenetil prvega nosilca, Francoza Felixa Lebruna.

Preostali Slovenci so tako med posamezniki kot v dvojicah izpadli že v kvalifikacijah, tisti, ki so bili v glavni žreb uvrščeni po zaslugi domačega turnirja pa v prvem krogu.

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