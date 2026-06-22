Togami in Hayata zmagovalca WTT Star Contenderja v Ljubljani

Na namiznoteniškem turnirju WTT Star Contender v Ljubljani sta se posamičnih naslovov na tekmovanju z nagradnim skladom okoli 260.000 evrov veselila japonska igralca Shunsuke Togami in Hina Hayata. Od slovenskih predstavnikov je v glavnem delu turnirja eno zmago dosegel le Darko Jorgić, ki je kasneje izpadel v osmini finala.

V razburljivem finalu je Togami po sedmih nizih s 4:3 (-7, 10, 8, -4, 5, -7, 7) premagal Brazilca Huga Calderana ter mu preprečil tretji zaporedni naslov v Ljubljani.

Za 23-letnega Japonca je to prva lovorika med posamezniki na ravni turnirjev Star Contender, obenem pa je v Ljubljani slavil dvojno krono. Skupaj s Hirotom Shinozuko je bil namreč najboljši tudi v moških dvojicah, potem ko sta v finalu s 3:2 (4, -11, 3, -9, 5) premagala Kitajca Wena Ruiboja in Huanga Youzhenga.

Pri ženskah je Hina Hayata ponovila uspeh iz leta 2024. V izjemno izenačenem finalu je po sedmih nizih s 4:3 (-8, 11, -9, 9, 10, -10, 9) premagala Zhu Yuling, ki igra za Macao.

V nadaljevanju je Hayata slavila še v ženskih dvojicah, saj je skupaj z Miwo Harimoto s 3:0 (8, 5, 10) ugnala rojakinji Satsuki Odo in Sakuro Yokoi.

Hina Hayata je slavila v ženski konkurenci. Foto: worldtabletennis.com

Naslov v mešanih dvojicah sta ubranila Južnokorejca Lim Jonghoon in Shin Yubin, ki sta bila v finalu s 3:1 (3, 7, -6, 7) boljša od nemške naveze Dang Qiu - Sabine Winter.

Jorgić je nastope v Hali Tivoli končal v drugem krogu, kjer ga je premagal Francoz Simon Gauzy. Ta je nato v polfinalu moral priznati premoč poznejšemu finalistu Hugu Calderanu.

Po Ljubljani se karavana WTT seli v ZDA, kjer bo med 26. junijem in 5. julijem v Ontariu v Kaliforniji na sporedu drugi letošnji turnir serije Grand Smash. Na njem bodo nastopili vsi največji svetovni zvezdniki namiznega tenisa, med njimi tudi branilca naslovov Wang Chuqin in Zhu Yuling.

Jorgić je že uvrščen na glavni turnir, medtem ko bo moral Deni Kožul nastop med najboljšimi iskati skozi kvalifikacije.