Sara Tokić obstala v zadnjem krogu kvalifikacij, neuspešen tudi Kožul

Slovenska namiznoteniška igralka Sara Tokić se ni prebila na glavni turnir WTT Contender v Zagrebu. V zadnjem krogu kvalifikacij jo je ustavila Portugalka Fu Yu, ki je slavila s 3:2 (9, 5, -14, -12, 6).

Devetnajstletna Tokić je danes najprej v 3. krogu kvalifikacij s 3:2 (-12, 8, 10, -4, 12) premagala Ng Wing Lam iz Hongkonga, 73. s svetovne lestvice, v odločilnem dvoboju za preboj na glavni turnir pa je po hudem boju morala priznati premoč 47-letni Portugalki Fu Yu, 37. igralki sveta in tretji nosilki kvalifikacij.

Dobitnica številnih kolajn z evropskih prvenstev, ki je bila lani s portugalsko reprezentanco tretja na evropskem ekipnem prvenstvu v Zadru, je v prvem nizu ves čas narekovala ritem igre, čeprav se ji je Tokić v končnici približala le na točko zaostanka. Tudi v drugem nizu je bila pobuda na strani izkušene Portugalke.

V maratonskem tretjem nizu je Fu Yu dvakrat prišla do zaključne žogice za zmago v dvoboju, vendar je Tokić - pred tem je sama vodila z 10:8 - izkoristila svojo peto zaključno žogico. Tudi četrti niz je bil izjemno izenačen. Slovenka je znova vodila z 10:8, nato pa po napeti končnici izenačila izid v nizih.

V odločilnem petem nizu so do izraza prišle izkušnje Portugalke. Nastop Tokič je dobra napoved pred evropskim prvenstvom za igralce do 21 let v romunski Cluj-Napoci, ki se bo začelo prihodnji teden. Na njem bo nastopil tudi Brin Vovk Petrovski.

Deni Kožul Foto: worldtabletennis.com

Brez uvrstitve na glavni turnir je ostal tudi Deni Kožul, ki ga je v 3. krogu s 3:0 (7, 7, 7) premagal Šved Elias Ranefur. V kvalifikacijah dvojic sta obstala tudi Kožul in Darko Jorgić, ki sta izgubila proti kitajskima dvojčkoma Yuanyuju in Junsongu Chenu z 1:3 (10, -10, 11, 7).

"Ves čas dvoboja sem imel veliko težav s sprejemom servisa. Slabo sem jih vračal in dovolil, da je bil Ranefur tisti, ki je narekoval igro, ne jaz. Ves čas sem bil v pasivnem položaju in nikakor nisem ujel pravega ritma," je za namiznoteniško zvezo Slovenije povedal Kožul.

Medtem ko se bo Kožul posvetil domačemu turnirju, Jorgića v četrtek na glavnem turnirju, na katerega se je kot četrti nosilec uvrstil neposredno, čaka obračun z Indijcem Manavom Thakkarjem, 35. igralcem s svetovne lestvice.