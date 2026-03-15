Deni Kožul v Varaždinu obstal v četrtfinalu

Na turnirju serije WTT Feeder, ki poteka v Varadžinu, je med slovenskimi predstavniki do najboljšega izida prišel Deni Kožul, ki se je prebil do četrtfinala. V njem ga je s 3:0 (6, 4, 11) premagal Francoz Esteban Dorr. Do četrtfinala sta se prebili tudi obe moški dvojici: Kožul in Peter Hribar ter Brin Vovk Petrovski in Miha Podobnik, so sporočili z Namiznoteniške zveze Slovenija.

V osmini finala je Kožul s 3:1 (5, –11, 7, 7) premagal Slovaka Lubomira Pišteja, ki je v drugem krogu izločil Petra Hribarja. Logatčan, ki bo 18. marca praznoval svoj 29. rojstni dan, je v večernem četrtfinalnem obračunu naletel na razpoloženega štiri leta mlajšega Dorra, ki si je v prvih dveh nizih hitro priigral visoko prednost. Tudi v tretjem nizu je že vodil z 8:4, a ga je Kožul na deveti točki ulovil, vendar ga ni uspel prehiteti. Francoz se je s tretjo zaključno žogico uvrstil v polfinale.

Brez četrtfinalnega nastopa je ostala Ana Tofant, ki jo je v osmini finala s 3:0 (6, 4, 9) premagala Slovakinja Tatiana Kulkulkova.

Praznih rok sta ostala tudi oba slovenska para v moških dvojicah, ki sta se prebila do četrtfinala. Madžara David Szantosi in Botond Varga sta zaustavila Kožula in Hribarja s 3:1 (5, –9, 9, 11). V tretjem nizu je slovenska dvojica vodila še s 7:3, v četrtem pa se je po zaostanku z 2:6 vrnila v igro in prišla do dveh žogic za izenačenje, vendar sta Madžara izkoristila svojo prvo.

Dlje od uspeha sta bila Vovk Petrovski in Podobnik, ki sta igrala proti drugo postavljenima nosilcema, Kazukiju Hamadi in Joju Yokotaniju. Japonca sta zmagala s 3:0 (7, 10, 6).