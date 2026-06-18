Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 6. 2026,
14.14

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Peter Hribar Namizni tenis

Četrtek, 18. 6. 2026, 14.14

33 minut

Namizni tenis, WTT Star Contender, Tivoli

Hribar izpadel med posamezniki in moškimi dvojicami

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Peter Hribar | Peter Hribar | Foto Luka Kotnik

Peter Hribar

Foto: Luka Kotnik

V ljubljanski dvorani Tivoli se je začel glavni namiznoteniški turnir WTT Star Contender. V uvodnih nastopih Slovenci po pričakovanjih niso imeli uspeha, zaenkrat še čakajo na prvo zmago. Med posamezniki je v prvem krogu že izpadel Peter Hribar, s 3:0 ga je ugnal Japonec Hiroto Shinozuka.

Hribar je bil neuspešen tudi med moškimi dvojicami, skupaj z Miho Podobnikom prav tako nista osvojila niti niza. Za njiju je bila premočna kitajska naveza Wen Ruibo/Huang Youzheng.

Hribarja danes čaka še nastop med mešanimi dvojicami, igral bo skupaj z Ano Tofant, ki se je s Katarino Stražar že poslovila v igri dvojic. S 3:0 sta ju premagali Japonki Satsuki Odo ter Sakura Yokoi. Tofant bo danes odigrala še dvoboj prvega kroga posameznic.

Ta čaka danes zvečer še Denija Kožula, meril se bo s Francozom Joejem Seyfriedom, še pred tem pa bosta skupaj z Darkom Jorgičem poskušala napredovati v četrtfinale moških parov, za to bosta morala premagati Kitajca Lin Shidonga, nekdanjega prvega igralca sveta, in Yuana Licena.

Jorgić je v prvem krogu prost, v petek pa ga čaka obračun s Tajvancem Hung Jing-Kaijem. Popoldne bo aktiven še drugi slovenski mešani par Podobnik/Stražar.

namizni tenis
Sportal "V moški konkurenci lahko igralci med prvimi štiridesetimi premagajo vsakogar"
Darko Jorgić
Sportal Darko Jorgić neuspešen že na prvi oviri v Zagrebu
Peter Hribar Namizni tenis
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.