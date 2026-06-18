Hribar izpadel med posamezniki in moškimi dvojicami

V ljubljanski dvorani Tivoli se je začel glavni namiznoteniški turnir WTT Star Contender. V uvodnih nastopih Slovenci po pričakovanjih niso imeli uspeha, zaenkrat še čakajo na prvo zmago. Med posamezniki je v prvem krogu že izpadel Peter Hribar, s 3:0 ga je ugnal Japonec Hiroto Shinozuka.

Hribar je bil neuspešen tudi med moškimi dvojicami, skupaj z Miho Podobnikom prav tako nista osvojila niti niza. Za njiju je bila premočna kitajska naveza Wen Ruibo/Huang Youzheng.

Hribarja danes čaka še nastop med mešanimi dvojicami, igral bo skupaj z Ano Tofant, ki se je s Katarino Stražar že poslovila v igri dvojic. S 3:0 sta ju premagali Japonki Satsuki Odo ter Sakura Yokoi. Tofant bo danes odigrala še dvoboj prvega kroga posameznic.

Ta čaka danes zvečer še Denija Kožula, meril se bo s Francozom Joejem Seyfriedom, še pred tem pa bosta skupaj z Darkom Jorgičem poskušala napredovati v četrtfinale moških parov, za to bosta morala premagati Kitajca Lin Shidonga, nekdanjega prvega igralca sveta, in Yuana Licena.

Jorgić je v prvem krogu prost, v petek pa ga čaka obračun s Tajvancem Hung Jing-Kaijem. Popoldne bo aktiven še drugi slovenski mešani par Podobnik/Stražar.