Darko Jorgić z zmago začel svetovni pokal v Macau

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svetovni pokal v Macau začel z zmago proti Novozelandcu Timothyju Choiju s 3:0 (3, 7, 3). V sredo ga za napredovanje v osmino finala v skupinskem delu tekmovanja čaka še obračun z Jaehyunom Anom iz Južne Koreje.

Že vse od turnirja v Singapurju konec februarja je imel 27-letni Jorgić težave s stegensko mišico, ki so zdaj, sodeč po tekmi s Choijem, že preteklost.

"Za zdaj je mišica v redu, čeprav strah, da bi se bolečina vrnila, še obstaja. Teden dni pred odhodom v Macao sem normalno treniral in upam, da bo mišica zdržala. Pred turnirjem sem naredil še eno slikanje, na njem ni bilo nič vidnega, tako da upam, da je zaceljeno in da bom lahko normalno igral naprej," je po dvoboju z devet let mlajšim tekmecem za Namiznoteniško zvezo Slovenije dejal Hrastničan, ki je vse tri nize prepričljivo dobil.

"Glava je bila prava in tudi igralsko sem bil v dobri formi"

"Počutil sem se dobro, Choiju pa se pozna, da še ni navajen takšnih tekmovanj, saj je to zanj prvi svetovni pokal. Vedel sem, da moram igrati svojo igro in da mu ne smem dovoliti, da pride do kakšnega niza, ker potem lahko hitro pride do težav. Glava je bila prava in tudi igralsko sem bil v dobri formi," je po zmagi dejal Jorgić, ki ga veliko težji nasprotnik čaka v sredo. V prvem krogu je namreč Jaehyun An s 3:1 premagal Choija, v osmino finala pa vodi le prvo mesto iz vsake od 16 skupin.

"Pomerila sva se že lani, in sicer v četrtfinalu. Zmagal sem s 4:2, toda pred tem ga nisem še nikoli premagal. Gre za igralca, ki veliko vrača, je agresiven s forhendom, in če ga bom želel premagati, bom moral igrati razred bolje kot danes. Moral bom biti potrpežljiv, ne bom smel delati hitrih napak, pričakujem pa lahko veliko izmenjav. Ker dobro servira in vrača, bom težko prihajal do 'lahkih' točk. Vsekakor gre za odličnega igralca, ki je premagoval tudi že Kitajce, vendar upam, da se uvrstim v osmino finala," je še dejal trenutno 16. igralec svetovne lestvice. An je štiri mesta slabši.

V Macau je sicer zbrana vsa svetovna smetana namiznega tenisa. Od najboljših 20 na svetovni lestvici manjka le petouvrščeni Kitajec Lin Shidong.